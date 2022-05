Peste toate meciurile din Liga 1 la un loc! Număr incredibil de spectatori la finala Under 18 a FA Cup, LIVE pe PRO ARENA și VOYO miercuri, la 21:30

Finala FA Youth Cup, care se va disputa pe ”Old Trafford” între echipele Under 18 ale lui Manchester United și Nottingham Forest, va atrage un număr record de spectatori, scrie The National. Meciul va fi transmis LIVE pe PRO ARENA și VOYO miercuri, de la ora 21:30.

Astfel, până sâmbătă la prânz s-au vândut deja 59.500 de bilete, iar prezența la ora meciului va depăși cu siguranță 60.000, peste ”cifre” din Premier League (60.356 la Tottenham Hotspur - Manchester United din octombrie sau 60.223 la recentul Arsenal - Manchester United) și peste numărul total de spectatori din ultima etapă a Ligii 1 din România luată în considerare pe site-ul oficial al LPF (47.500 în runda a opta a play-off-ului și a play-out-ului).

Dincolo de pasiunea fanilor, o explicație pentru prezența ridicată rezidă în prețul infim al biletelor: o liră sterlină!

Manchester United este specialista Cupei la această categorie de vârstă, câștigând FA Youth Cup de zece ori, record pentru fotbalul englez, inclusiv primele cinci ediții disputate în anii '50.

Ultima dată când ”The Red Devils” s-au impus în Cupa Angliei pentru echipele de tineret s-a întâmplat în 2011: jucau pe atunci la Manchester United Under 18 Paul Pogba și Jesse Lingard.

Playing ???????????????? part in the development of our young Reds ❤️#MUFC | #MUAcademy