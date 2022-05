În ciuda unui sfârșit de sezon catastrofal pentru Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost ales jucătorul lunii aprilie din Premier League.

Echipa portughezului a pierdut luna trecută cu Everton (0-1), cu Liverpool (0-4) și cu Arsenal (1-3, gol Ronaldo), dar hat-trick-ul din victoria cu codașa Norwich (3-2) și golul egalizator cu Chelsea (1-1) l-au propulsat pe starul de pe ”Old Trafford” pe primul loc în topul jucătorilor din Premier League din aprilie.

Este pentru a doua oară în acest sezon când Ronaldo este desemnat fotbalistul lunii în campionatul din Anglia, după premiul primit în septembrie.

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season ????#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD