BATE - PAOK SALONIC | Performanta FABULOASA pentru echipa lui Razvan Lucescu in Belarus! Brazilianul cu porecla din Star Wars a facut SHOW in 17 minute :)

PAOK Salonic s-a distrat in prima parte a meciului cu BATE Borisov.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Invinsa in prima etapa a grupelor Europa League de Chelsea cu 1-0, PAOK Salonic avea nevoie de un meci mare in Belarus cu BATE Borisov, principala contracandidata la locul 2 in grupa din care mai face parte MOL Vidi, cea invinsa in prima etapa de BATE cu 2-0.

Iar echipa lui Razvan Lucescu a inceput incredibil partida cu BATE. Prijovic a deschis scorul dupa doar 6 minute din pasa lui Leo Jaba, pentru ca apoi atacantul brazilian cu porecla desprinsa din Star Wars sa inscrie o dubla in minutele 11 si 17!

Leo Jaba a fost transferat in aceasta vara de PAOK de la Akhmat Grozny din Rusia pentru 5 milioane de euro.