După scurta experiență la clubul la care a început fotbalul, starul brazilian este gata pentru o revenire de senzație în Europa. Printre echipele interesate de serviciile sale s-a numărat și Fenerbahce.



Turcii ar plănui să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul fostului star de la Barcelona și PSG, dar Jose Mourinho, antrenorul lui Fener, rămâne rezervat în legătură cu această posibilitate.



Neymar ar putea ajunge în Turcia



Rămâne de văzut dacă Neymar va alege un transfer în Turcia sau se va orienta către un alt campionat puternic. Înainte de ajunge la Santos, brazilianul a mai jucat pentru o scurtă perioadă de timp la Al-Hilal.



”Nu a fost nimic, nu cred că-i pasă. Poate să-și aleagă viitorul și unde e fericit. A câștigat deja cea mai bună competiție din Europa, a câștigat financiar în Arabia Saudită. Acum este în Brazilia, la pasiunea sa”, a spus ”Mou”, citat de Goal.com.



După revenirea la Santos, Neymar a evoluat în 19 partide, reușind să marcheze de șase ori și să ofere alte trei pase decisive pentru echipa sa de suflet.



Neymar a ajuns la retrogradare, în Brazilia!



Santos, echipa lui Neymar, l-a demis, duminică, pe antrenorul Cleber Xavier, după un eşec umilitor suferit în faţa formaţiei Vasco da Gama, scor 0-6, într-o partidă din etapa a 20-a a campionatului brazilian.



În urma acestui eşec, echipa lui Neymar a coborât pe locul 15 în clasament, cu 21 de puncte, aflându-se la doar două lungimi de zona retrogradării.

