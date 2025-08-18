Santos, echipa lui Neymar, l-a demis, duminică, pe antrenorul Cleber Xavier, după un eşec umilitor suferit în faţa formaţiei Vasco da Gama, scor 0-6, într-o partidă din etapa a 20-a a campionatului brazilian.

Neymar a fost titular și integralist în acest meci, în care Vasco da Gama i-a produs cea mai grea înfrângere lui Santos, în 98 de ani de dueluri directe. Totodată, acesta a fost cel mai mare eşec suferit pe teren propriu de fosta echipă a legendarului Pele, în campionatul brazilian.

"Santos anunţă plecarea antrenorului Cleber Xavier. Clubul îi mulţumeşte antrenorului pentru serviciile sale şi îi doreşte succes pe viitor", a precizat Santos, într-un comunicat postat pe reţelele de socializare, la câteva minute după încheierea partidei.

Anterior, Santos nu pierduse niciodată la o diferenţă mai mare de patru goluri un meci din liga braziliană disputat pe teren propriu.

Neymar a ajuns la retrogradare, în Brazilia!

În urma acestui eşec, echipa lui Neymar a coborât pe locul 15 în clasament, cu 21 de puncte, aflându-se la doar două lungimi de zona retrogradării.

La prima sa experienţă ca antrenor principal, Cleber Xavier, care a activat în cea mai mare parte a carierei sale ca secund al antrenorului Adenor Leonardo Bacchi ''Tite'', a condus-o pe Santos în 15 meciuri, înregistrând 5 victorii, 4 egaluri şi 6 înfrângeri.



Conform Agerpres, primul nume de pe lista stabilită de conducerea lui Santos pentru înlocuirea lui Cleber Xavier e cel al argentinianului Jorge Sampaoli.

