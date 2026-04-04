”NU” Stadium, noua arenă a celor de la Inter Miami, este gata și a găzduit deja un antrenament oficial al echipei lui Javier Mascherano, dar și o zi a porților deschide pentru fani.

Stadionul lui Inter Miami este gata!

Costul total al lucrărilor s-a ridicat la o sumă fabuloasă, 350 de milioane de euro, potrivit estimărilor făcute în perioada în care proiectul a apărut în spațiul public.

Astfel, Leo Messi și compania vor debuta pe noul stadion din Miami în cursul zilei de vineri. În România, meciul cu Austin FC este programat sâmbătă, la ora 02:30.

”Sincer, e spectaculos să vezi noua casă, noul stadion e incredibil. E ceva special să poți experimenta asta. Va fi o zi specială pentru club”, a spus Messi.