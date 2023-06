E gata! PSG a rezolvat transferul jucătorului plecat de la Real Madrid

Marco Asensio (27 de ani), atacantul lui Real Madrid, a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația de pe Santiago Bernabeu, scadentă în această vară, iar spaniolul va juca la Paris Saint-Germain din sezonul următor.

The Athletic anunță că Marco Asensio a decis să semneze cu Paris Saint-Germain, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut după ultima etapă din La Liga, care se dispută în weekend.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani va semna un contract de lungă durată cu PSG, urmând să încaseze un salariu anual de 10 milioane de euro, cu bonusuri incluse.

Pe urmele lui Asensio s-a aflat și Aston Villa, club din Premier League, însă actualul jucător de la Real Marid a preferat transferul la campioana Franței, acolo unde nu va avea ocazia să fie coleg cu Lionel Messi. PSG a anunțat azi oficial despărțirea de starul argentinian.

???? Marco Asensio has decided to join Paris Saint-Germain. 27yo forward’s Real Madrid contract ending + set to join #PSG on long-term deal. Not signed yet but expected to be concluded after #RMFC’s last La Liga game on Sun. W/ @GuillerRai for @TheAthleticFC https://t.co/HqCr1gKl05