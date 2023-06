PSG a trimis oferta pentru primul transfer al verii! Vine de la Real Madrid

Ofertat de Aston Villa, cu care ar putea evolua în Conference League, Asensio a primit o ofertă mult mai tentantă, din partea celor de la PSG, echipă care și-a manifestat interesul pentru starul Realului.

PSG îi oferă lui Asensio un contract cu un salariu anual în valoare de opt milioane de euro, sumă pe care i-ar fi oferit-o și cei de la Aston Villa, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Parizienii se bazează pe relația bună pe care Jorge Mendes, impresarul lui Asensio, o are cu Luis Campos, directorul sportiv al campioanei Franței.

