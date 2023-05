OUT de la Real Madrid după 8 ani! A refuzat prelungirea și pleacă gratis

Mai mult rezervă la Real Madrid în acest sezon, Asensio a refuzat ultima propunere de prelungire a contractului oferită de clubul spaniol, iar atacantul se va despărți de gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Impresariat de Jorge Mendes, Marco Asensio este dorit de mai multe cluburi din Premier League, dar și de Paris Saint-Germain, iar spaniolul va lua o decizie în viitorul apropiat, anunță jurnalistul Fabrizio Romano și mai multe publicații iberice.

Marco Asensio, produs al academiei celor de la Mallorca, a sosit la Real Madrid în 2015, pentru 3,9 milioane de euro. Primul sezon l-a petrecut sub formă de împrumut la Espanyol, iar ulterior a rămas în lotul madrilenilor.

În total, Asensio a strâns 285 de meciuri și 61 de goluri, contribuind la o perioadă de mare succes din istoria lui Real Madrid. Internaționalul spaniol are 16 trofee în palmares, printre care trei Ligi ale Campionilor și trei titluri în La Liga.

????⚪️ Marco Asensio is on the verge of leaving Real Madrid as free agent. No agreement over new deal.

Asensio has turned down the last new deal bid, as revealed by @hugocerezo @relevo.

Final decision on future, soon.

Mendes, on it — Premier League clubs and PSG are informed. pic.twitter.com/VatDEV9QIS