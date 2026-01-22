Recent, elvețianca a împlinit 27 de ani, iar cei doi au postat mai multe fotografii împreună pe rețelele de socializare.

”Cea mai sexy fotbalistă” s-a cuplat recent cu Montel McKenzie, devenit celebru după ce a participat la un reality-show de impact în Marea Britanie.

Înainte de relația cu Montel McKenzie, Alisha a fost cuplată cu Douglas Luiz, fostul fotbalist al lui Juventus. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar în prezent brazilianul este împrumutat de bianconeri la Nottingham Forest, în Premier League.



Și Alisha a schimbat echipa. După ce a evoluat timp de un an tot la Juventus, aceasta a fost transferată de echipa feminină a lui Como.

Sunt șanse mari ca aceasta să plece din Italia, având în vedere că noul ei iubit locuiește în Marea Britanie. Yahoo Sports scrie că aceasta se antrenează deja cu Leicester.

