După ce i-a spus "adio" lui Douglas Luiz, Alisha Lehmann și-a făcut publică relația cu noul iubit

După ce i-a spus "adio" lui Douglas Luiz, Alisha Lehmann și-a făcut publică relația cu noul iubit Fotbal extern
Alisha Lehmann și-a făcut publică relația cu noul iubit, după despărțirea de Douglas Luiz.

Alisha LehmannMontel McKenzieDouglas Luiz
”Cea mai sexy fotbalistă” s-a cuplat recent cu Montel McKenzie, devenit celebru după ce a participat la un reality-show de impact în Marea Britanie.

Alisha Lehmann are un nou iubit

Recent, elvețianca a împlinit 27 de ani, iar cei doi au postat mai multe fotografii împreună pe rețelele de socializare.

Înainte de relația cu Montel McKenzie, Alisha a fost cuplată cu Douglas Luiz, fostul fotbalist al lui Juventus. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar în prezent brazilianul este împrumutat de bianconeri la Nottingham Forest, în Premier League.

Și Alisha a schimbat echipa. După ce a evoluat timp de un an tot la Juventus, aceasta a fost transferată de echipa feminină a lui Como.

Sunt șanse mari ca aceasta să plece din Italia, având în vedere că noul ei iubit locuiește în Marea Britanie. Yahoo Sports scrie că aceasta se antrenează deja cu Leicester.

