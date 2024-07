Juventus i-a achiziționat în această vară atât pe Douglas Luiz, de la Aston Villa. Mijlocașul cotat la 70 de milioane de euro de site-urile specializate în transferuri a ajuns la gruparea din Torino ”la pachet” cu partenera sa, Alisha Lehmann.

Douglas Luiz și Alisha Lehmann, transferați ”la pachet” la Juventus

În timp ce Douglas Luiz a semnat cu Juventus până în 2029, Alisha Lehmann a semnat un contract valabil pe trei ani cu ”Bătrâna Doamnă”. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care evoluau pentru Aston Villa. Douglas Luiz a ajuns la gruparea din Birmingham în 2019, în urma unui transfer de la Manchester City, în timp ce Lehmann a ajuns la Aston Villa în 2021.

”Pentru Douglas și pentru mine să fim împreună la aceeași echipă este un vis devenit realitate. Am jucat mult în orașe diferite, așa că este minunat să avem această aventură în același loc”, a spus Alisha Lehmann.

”Mi-am petrecut întreaga carieră în Anglia și am învățat multe lucruri în această perioadă. Am ajuns acolo când eram foarte tânără, acum sunt mai matură. Am învățat să înțeleg mai bine anumite momente în timpul jocului și cred că pot contribui cu această experiență la Juve.

Îm place să driblez, să sprintez și să marchez, dar îmi place să contribui și cu pase decisive pentru colegele mele”, a mai spus Alisha Lehmann.

Pentru Alisha Lehmann, Juventus va fi a cincea echipă din cariera jucătoarei considerate ”cea mai sexy fotbalistă din lume”. Lehmann a mai evoluat pentru echipele feminine ale celor de la Young Boys, West Ham, Everton, și Aston Villa.