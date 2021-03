Haaland a coborat cu picioarele pe pamant! :) Recordul negativ inregistrat de starul Borussiei dupa meciurile de la nationala Norvegiei

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Erling Haaland a fost titular in victoria nationalei Norvegiei in deplasare cu Muntenegru, scor 1-0.

Starul Borussiei Dortmund nu a reusit sa iasa foarte mult in evidenta in meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022 si a fost inlocuit in minutul 80 cu Joshua King.

Haaland nu a marcat in niciunul din cele trei meciuri jucate de nationala Norvegiei in ultima saptamana. Este pentru prima data in cariera 'masinariei de goluri' cand se intampla sa nu inscrie in 3 partide consecutive, atat la nivel de nationala cat si la nivel de club.

Nationala Norvegiei a obtinut sase puncte in primele trei meciuri ale campaniei de calificare. Haaland si colegii sai au invins Gibraltarul si Muntenegru cu 3-0, respectiv 1-0, si au fost invinsi cu 3-0 de Turcia.

In urma acestor rezultate, fosta adversara a Romaniei din Nations League se afla pe locul 4 in grupa G de calificare la Mondial, din care mai fac parte Olanda si Letonia.