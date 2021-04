Rasturnare de situatie in cazul Haaland! Tatal si agentul fotbalistului se afla la Madrid acum, dupa ce in startul zilei au fost la Barcelona! Reactia lui Dortmund

Atacantul norvegian este fotbalistul pentru care se bat cele mai multe cluburi mari din Europa, iar transferul s-ar putea face la vara.

Dupa ce in startul zilei, Mino Raiola si Alf Inge Haaland, impresarul si tatal jucatorului au fost vazuti la Barcelona si s-a scris despre negocierile cu echipa catalana, dupa orele pranzului cei doi s-au dus la Madrid, unde i-a asteptat Florentino Perez.



Conform Mundo Deportivo si Fabrizio Romano, presedintele lui Real a trecut direct la fapte si a negociat pentru transferul jucatorului, insa deocamdata nu se stiu alte detalii despre viitorul norvegianului. Ar fi cu adevarat o lovitura data de madrileni, mai ales in condtiile in care noul presedinte al Barcelonei, Joan Laporta, incearca si el sa-l inregimenteze pe atacant, pentru a arata ca o noua era a inceput la clubul catalan si a-l convinge pe Leo Messi sa ramana si din vara.

Reactia clubului din Dortmund nu s-a lasat asteptata, iar directorul sportiv al nemtilor a vorbit pentru SkySports despre posibila plecare a lui Haaland. "Ieri am vorbit cu Mino Raiola. Intentiile noastre sunt foarte clare si le-am exprimat". In ultimul timp s-a vorbit despre cerintele clubului german, acestea ridicandu-se la 180 de milioane de euro pentru cluburile care vor sa-l transfere in vara pe atacant.