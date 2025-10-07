Cele mai multe discuții le-a provocat faza la care cel mai bun arbitru român a dictat penalty pentru roș-albaștri în urma unui duel dintre Alexandru Stoian și Vladimir Screciu, fază despre care oltenii susțin că s-a petrecut în afara careului și la care, inițial, Kovacs a lăsat jocul să continue.

Sorin Cârțu: ”Tu, Kovacs, care ești cel mai tare, ce semnal transmiți?”

Sorin Cârțu, președintele onorific al oltenilor, s-a arătat indignat de arbitrajul lui Istvan Kovacs și spune că arbitrul este mult mai relaxat atunci când antrenează în Superliga, decât atunci când o face la meciurile europene, acolo unde excelează.

Cârțu spune de asemenea că jucătorii Universității Craiova sunt urmăriți de arbitri, mai ales în meciurile cu echipele importante din Superliga.

”Ar trebui să fim mai atenți, când jucăm partidele în genul asta, cu FCSB cu Dinamo, sunt urmăriți jucătorii noștri. Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu. Sunt iritat așa de foarte multe lucruri. Când vezi hențul lui Stoian, eu nu văd diferența între hențul de la Botoșani, arbitrul nu a intervenit. La Galați la fel, nu a intervenit. Sigur că sunt iritat.

Până la urmă, nu mai știi cum e. E o nebuloasă cu hențul acesta. Când e vorba despre noi nu e chemat VAR-ul, când e împotriva noastră VAR, VAR, VAR.

Ție ți se pare normal? Tu, Kovacs, care ești cel mai tare, ce semnal transmiți? Dai penalty cu mare siguranță. Anulezi că ai văzut faza la VAR. Eu recunosc că e cel mai bun. Când arbitrezi Liverpool, City, nu faci din astea. Noi ce suntem, sărăci, milogi?

Transmit un semnal pentru echipa mea. Costreie e la VAR la toate polemicile celor de la FCSB. În primul și în primul rând, trebuia întoarsă faza, de la faultul la David Matei. Este un jucător faultat.

Din punctul meu de vedere, sunt un om de fotbal, am jucat mult, am antrenat... nu înseamnă că eu nu pot să-mi dau cu părerea.

Văd și eu, cu ochiul meu de fost fotbalist, fost antrenor, modul în care arbitrul arbitrează. Faza trebuia oprită acolo, apoi nu mai e clinciul cu Stoian. În alergarea care este, care este diferența când îl atacă Screciu și când este David Matei atacat”, a spus Sorin Cârțu la Digi Sport.

