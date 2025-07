În fotbalul de astăzi, distanța de la extaz la agonie s-a micșorat enorm! Iar în ceea ce privește viața antrenorilor, există o vorbă care spune totul: ești la fel de bun ca ultimul tău rezultat.

Pornind de aici, ne dăm seama cât de dureroasă a fost căderea italianului Luciano Spalletti (66 de ani), când parcurgem cele mai recente declarații pe care le-a făcut, după o perioadă în care a dispărut din peisajul mediatic.

La începutul lunii iunie, Spalletti a fost demis de la naționala Italiei, după un start extrem de slab, în preliminariil Mondialului din 2026. Atunci, sub comanda sa, Squadra Azzurra a suferit o înfrângere-șoc, la Oslo: 0-3 cu Norvegia.

Încă de atunci, Spalletti a oferit o conferință bulversantă, pe care sport.ro a redat-o aici. Astăzi, la o lună și jumătate distanță, fostul selecționer al Italiei a devenit un om depresiv, fără loc de muncă.

Mărturia lui Spalletti, cutremurătoare

Până să ajungă la situația teribilă în care e astăzi, Spalletti a fost un antrenor cu rezultate excepționale. Dovadă și faptul că a cucerit opt trofee cu AS Roma, Zenit St Petersburg și Napoli. De amintit că, sub comanda sa, Napoli a cucerit un titlu mult așteptat, în sezonul 2022-2023.

Acum însă, acele vremuri sunt foarte departe de depresivul Spalletti.

„Fotbalul mi-a distrus viața! Am iubit fotbalul mai mult decât m-am iubit pe mine însumi. Pentru fotbal, am sacrificat oamenii care mi-au fost foarte apropiați. Dar modul în care am fost tratat după înfrângerea cu Norvegia... Pur și simplu, nu pot să trec peste asta! E o chestiune care mă ține treaz, la noapte, și acum! Uneori, când am o stare mai bună, brusc, îmi aduc aminte de acel eșec de la Oslo și de tot ce a urmat“, și-a început Spalletti declarațiile pentru Repubblica.

Tehnicianul de 66 de ani a fost întrebat dacă regretă faptul că a acceptat să fie selecționerul Italiei, având în vedere modul în care federația a renunțat, ulterior, la el.

„Nu. Nu consider că am făcut o alegere greșită. În primul rând, pentru că echipa națională nu se roagă de nimeni. Echipa națională te cheamă la datorie. Nu poți să decizi dacă accepți oferta sau nu. Când te cheamă echipa națională, pur și simplu, trebuie să fii disponibil. Nu există o altă opțiune. Dar, din păcate, am impresia că, treptat, pierdem acest concept, în ceea ce privește prima noastră reprezentativă“, a explicat Spalletti.

Întrebat, totuși, unde a greșit, în mandatul său de selecționer, italianul a avut ce să-și reproșeze.

„Cred că, la început, am pus o presiune prea mare pe băieți, în sensul că le-am cerut să fie mult prea atașați de echipa națională. Le-am cerut să cânte imnul cu prea mult patos, să pună prea mult suflet, la fiecare antrenament. Îmi doream ca și ei să aibă mândria pe care o aveam eu, de a fi la echipa națională. Dar a fost prea mult“, a concluzionat Luciano Spalletti.

După schimbarea sa din funcție, Italia l-a angajat pe Gennaro Gattuso în funcția de selecționer.