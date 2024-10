Italienii fac lobby la Luciano Spalletti pentru fostul atacant al campioanei FCSB: "Marchează gol după gol!"

Deși marchează la foc automat, atacantul de 28 de ani nu a fost inclus de Luciano Spalletti în lotul naționalei Italiei pentru următoarea acțiune a ale 'squadra azzurra'.

"Există un fotbalist din Palermo în China care înscrie goluri pe bandă pentru Spalletti, Andrea Compagno", au titrat cei de la Palermotoday.

Într-un interviu pentru presa italiană, atacantul de 28 de ani a vorbit din nou despre posibilitatea de a ajunge la echipa națională, acolo unde a fost la un pas să ajungă pe când îmbrăca tricoul FCSB: "Acum un an și jumătate am fost aproape de convocarea la națională, să pășesc în Coverciano ar fi fost un vis. Sezoanele grele din liga a IV-a, transferul în San Marino, explozia în România, golurile în cupele europene: așa mi s-a schimbat viața."

Andrea Compagno înscrie goluri pe bandă și în Asia și este deja un idol pe China. Poartă tricoul cu numărul 9 la Tianjin Jinmen, ocupă locul patru în clasamentul golgheterilor, iar echipa sa este pe locul șase, iar sezonul se apropie de final.

Acum un an și jumătate, Compagno a fost aproape să îmbrace tricoul echipei naționale. În martie 2023, Italia urma să înfrunte Anglia pe stadionul Maradona, în cursa pentru Campionatul European din Germania, iar fostul atacant al FCSB a fost inclus în lotul lărgit, însă n-a fost convcocat în cele din urmă.

"Am fiori numai când mă gândesc, visez cu ochii deschiși. Eram pe lista celor preconvocați, alături de nume cu care am visat mereu să joc, a fost incredibil și neașteptat. Am o amintire frumoasă, chiar dacă Mancini nu m-a ales. Desigur, să intru pe poarta de la Coverciano ar fi fost ceva minunat, dar și așa a fost incredibil", a mai spus Compagno pentru sursa citată mai sus.

Andrea Compagno încearcă să reia legătura cu naționala, din China. Știe că cele aproape 70 de goluri marcate din 2020 până acum nu pot trece neobservate.