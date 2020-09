DRAMA incredibila pentru jucatorul lui Lucescu! Nevasta lui i-a dat 1,3 milioane de $ unui criminal ca sa-l UCIDA! Stirea care face inconjurul lumii

Dezvaluiri incredibile facute de presa din Turcia!

Yagmur Asik a planuit asasinarea sotului ei, Emre Asik, un fost fotbalist cunoscut de la Galatasaray, Fenerbahce si Besiktas! Nevasta lui Asik i-a platit 10 milioane milioane de lire turcesti, echivalentul a 1,3 milioane de dolari, unui asasin profesionist, cerandu-i sa gaseasca si un loc bun in care sa ingroape cadavrul dupa ce-si va indeplini 'misiunea'.

Fostul fotbalist n-a patit, insa, nimic. Barbatul angajat sa-l omoare i-a spus totul! Yagmur Asik e acum acuzata de tentativa de omor. Conform datelor obtinute de procurori in faza initiala a anchetei, Yagmur i-a cerut mai intai partenerului sau actual, Erdi Sungur, sa-l ucida pe fostul fotbalist.



"Am avut o aventura cu Yagmur. Se gandea doar sa mosteneasca averea lui Emre Asik dupa ce el va muri. Mi-a cerut sa-l omor, dar am refuzat", a dezvaluit Sungur in fata instantei.

"Intr-o zi mi-a adus o bucata de carne. Mi-a cerut sa impusc in bucata aia de carne. Am incercat, dar nu a mers. "Nu poti s-o faci", mi-a strigat furioasa", a adaugat Sungur.

Sungur i l-a prezentat apoi nevestei lui Emre Asik pe asasinul platit care ar fi trebuit sa o 'ajute' sa-si ucida sotul. Barbatul fusese inchis in trecut pentru asasinarea a 3 persoane.

Emre Asik, 46 de ani, e unul dintre putinii fotbalisti turci care au jucat pentru cele 3 mari echipe din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce si Besiktas. La Galatasaray a fost antrenat de Mircea Lucescu. Asik care 34 de selectii in nationala Turciei.