Radu Drăgușin s-a luptat din greu, ca să ajungă la un nivel atât de sus, în Premier League, cel mai tare campionat din lume. Acum însă pentru internaționalul nostru urmează o provocare la fel de mare: să parcurgă drumul extrem de greu al refacerii și să atingă, din nou, nivelul impresionant la care ajunsese în acest sezon 2024-2025.

Drăgușin s-a operat, astăzi, și primele detalii, după intervenția chirurgicală la care a fost supus au fost oferite de impresarul său, Florin Manea. În dialog cu Fanatik, acesta a povestit cum a decurs operația și când se preconizează revenirea stoperului pe teren.

„Azi dimineață, s-a operat. Eu și logodnica lui așteptăm să intrăm la el. Sperăm să fie bine totul, nu cred că nu va fi bine. Lucra pe piciorul accidentat, făcea sală, sper să se recupereze mai repede. Doctorul a spus că va dura 6-8 luni până să joace. Noi încercăm să prindă pregătirea din iulie și în august să joace. Suntem lângă el, are oameni care îl iubesc și a înțeles că (n.r. – accidentarea) face parte din viață, e ceva peste care trebuie să treacă“, a spus Florin Manea.

Tottenham l-a luat deja pe înlocuitorul lui Drăgușin

Formația londoneză s-a mișcat repede, după ce Drăgușin s-a accidentat pe termen lung. Sport.ro a scris aici despre un transfer făcut pe ultima sută de metri, jucătorul adus fiind înlocuitorul lui Radu sub comanda lui Ange Postecoglou. Mutarea a fost confirmată și de Florin Manea.

„Tottenham a cumpărat jucător în lipsa lui Radu Drăgușin. Băiatul acesta (n.r. – Radu Drăgușin) merită să fie încurajat! Ne-a făcut mândri și o să ne mai facă, are un caracter cum rar am văzut. Tottenham mai are cinci ani și jumătate contract cu el, se bazează pe el în continuare. Mi se pare ceva straniu când se accidentează atât de mulți jucători“, a continuat impresarul FIFA.