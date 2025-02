Meseria de analist TV e tot mai căutată printre foștii jucători care nu-și doresc neapărat o carieră pe bancă tehnică sau care, pur și simplu, nu reușesc în acest domeniu, după mai multe încercări.

În România, Ilie Dumitrescu a renunțat definitiv la geaca inscripționată cu „A1“ și a devenit analist, fiind un deschizător de drumuri pentru alți foști jucători la acest capitol.

În Marea Britanie, în schimb, există o mare tradiție în privința foștilor fotbaliști care, după ce și-au agățat ghetele în cui, au devenit comentatori. Printre ei se află și Jermaine Jenas (41 de ani). Ca jucător, acesta a îmbrăcat tricoul unor formații precum Nottingham Forrest, Newcastle, Tottenham și Aston Villa.

După retragere, Jermaine Jenas a devenit gazda unei emisiuni populare, la BBC. Vorbim despre „One Show“ pe care a găzduit-o mult timp alături de diferite colege. Asta până când o anchetă internă s-a declanșat, după ce Jenas a fost acuzat de comportament inadecvat la adresa unei colege. Motiv pentru care BBC a tăiat în carne vie: Jermaine Jenas a fost concediat!

„M-am gândit mult de ce am ajuns așa...“

Acum, la mai bine de jumătate de an după ce a fost șomer, fostul jucător al lui Tottenham și-a găsit de lucru. El își va face revenirea în televiziune, fiind angajat de postul talkSPORT. Aici, Jermaine Jenas va face parte din echipa lor de comentatori.

Cu prilejul acestei reveniri, fostul internațional a admis că a trecut printr-o perioadă foarte grea de care s-a folosit pentru a-și analiza greșelile.

„Cred că ultimele șase, șapte luni au fost foarte dificile pentru mine și pentru familia mea. Dar a și fost o perioadă bună, ca să mă gândesc la ce am făcut și să analizez de ce am ajuns în această situație. Am avut discuții serioase cu oamenii care mi-au fost aproape și care m-au susținut. Și apoi, treptat, am muncit pentru a putea face, din nou, ceea ce iubesc să fac. Într-o asemenea situație, e foarte important să-ți asumi responsabilitatea, să-ți accepți greșelile și apoi să depui efort ca să ajungi la un viitor mai bun. De aceea, sunt foarte recunoscător pentru oportunitatea primită din partea celor de la talkSPORT“, a declarat Jermaine Jenas.