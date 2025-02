Farul Constanța, liderul neînvins din SuperLiga Feminină (13 victorii și 1 egal în primele 14 etape), a anunțat transferul mijlocașului ofensiv Ștefania Cășeriu, fotbalistă prezentată în exclusivitate de Sport.ro în urmă cu un an, pe când se transferase de la Tottenham la Watford.

”Echipa feminină a Farului are de astăzi o nouă jucătoare, după ce Cristina Ștefania Cășeriu a semnat un contract cu formația noastră. Născută la Botoșani, la 20 decembrie 2005, Ștefania evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv.

Junioratul l-a făcut în Anglia, la Eagles Football Academy (U10-U13), Little Thurrock Dynamos (U13), Watford Ladies (U14-U16), Tottenham Hotspur (U16-U21) și Watford FC (U23). Pentru echipa națională a României a fost căpitan al reprezentativei U17, iar în prezent evoluează pentru naționala U19 a României”, a anunțat vineri Farul Constanța pe site-ul oficial.

Ștefania Cășeriu, căpitanul român de la Watford care publică poezii, pentru Sport.ro: ”Am început la Chelsea, am câștigat titlul cu Tottenham, dar cei de la Watford au văzut ceva la mine!”



”Am început la fundația Chelsea - Under 8 în 2013, în paralel cu echipa de fotbal a școlii, după care m-am alăturat celor de la Eagles Football Academy, unde am jucat din 2014 până în 2018, împreună cu băieții.

În 2018 am ajuns la prima mea echipă de fotbal pentru fete, una locală - Little Thurrock Dynamos, și am jucat acolo timp de două sezoane, până la sfârșitul lui 2019.

Apoi am reușit să intru la Watford Ladies Youth FC în 2019, unde am jucat alte două sezoane, până în 2021. Pe parcursul acestor sezoane la Watford am jucat și pentru echipa de rezerve de la Barking & Billericay.

Antrenamentele la nivel înalt și jocul cu femei adulte la o vârstă atât de fragedă, pentru că atunci aveam 14-15 ani, mi-au crescut încrederea și mi-au îmbunătățit tehnica, iar între 2021 și 2023 am evoluat la Tottenham Hotspur, pentru echipele Under 16 și Under 21, perioadă în care am câștigat titlul în Junior Premier League.

Din acest sezon evoluez la Watford FC - Under 23, unde sunt mândră să fiu căpitanul echipei și titulară meci de meci, dar mă antrenez și cu senioarele.

La începutul sezonului am făcut o impresie extrem de bună la Watford și am putut să fiu remarcată atât de antrenorii mei de la Under 23, cât și de cei de la senioare, care au văzut ceva în mine și mi-au dat oportunitatea să mă antrenez săptămânal cu prima echipă”, explica în ianuarie 2024 Ștefania într-un interviu pentru Sport.ro.

”Mereu am avut o pasiune pentru literatură. Și să scriu, și să citesc. Chiar și acum iau o carte cu mine oriunde mă duc.

Când eram mai mică, eram implicată în multe competiții școlare de tineri scriitori. Si pasiunea asta a putut să îmi ofere ocazia să public câteva poezii în ‘The Young Writers Anthology‘ și să le recit de față cu toată școala mea și cu cadeții de la aviație cu ocazia Remembrance Day, o sărbătoare plină de simboluri în Anglia”, a mai povestit tânăra fotbalistă pentru Sport.ro.

Foto: Farul Constanța, arhivă personală

Video: Farul Constanța