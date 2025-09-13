Denis Drăguș (26 de ani) e atacantul fără gol! Desigur, la echipa națională, în partida cu Cipru (2-2) el și-a făcut datoria din plin, marcând golurile noastre, la Nicosia. Problema e că, la nivel de club, fotbalistul lansat de Gheorghe Hagi continuă să dezamăgească!

În sezonul trecut, Trabzonspor a plătit 1,7 milioane de euro, pentru a-l lua pe Drăguș, de la Standard Liege (Belgia). Ulterior, turcii au regretat profund această mutare, în condițiile în care Denis a marcat... 3 goluri în 26 de apariții pentru Trabzonspor!

Firește, cu un astfel de bilanț, Trabzonspor s-a grăbit să se debaraseze de Drăguș. Care a ajuns, la Eyupspor, în acest sezon, sub forma de împrumut. Alt club, aceeași problemă cronică pentru Denis: lipsa golului!

Drăguș, 160 de zile fără gol, la nivel de club

Astăzi, Drăguș a bifat a 5-a sa apariție, la Eyuspor, în meciul de acasă cu Galatasaray. Deși a fost integralist, românul s-a remarcat doar printr-un „galben“, luat în minutul 78. Iar Eyupspor a fost învinsă, scor 0-2.

Pentru evoluția sa, Drăguș a fost notat cu 6,5 de Sofascore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,57. Pe Flashscore, Denis a primit nota de 6,4. Aici, media echipei a fost de 6,5.

Ca să vedem când a marcat Drăguș ultimul său gol, la nivel de cluburi, trebuie să ne întoarcem în timp. Până pe 6 aprilie. Adică, acum 160 de zile! Atunci, Drăguș și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor (4-1). De atunci, „secetă“ și presiunea începe să crească pe Drăguș și la Eyupspor, echipă ajunsă pe locul 10 din 18, în Superliga turcă.

