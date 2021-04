Ready to party! Guardiola poate fi campion cu City in weekend! Bayern mai asteapta o saptamana pentru al 7-lea trofeu cu Fliick pe banca

Titlurile din Anglia si Germania se pot da in urmatoarea etapa.

In Premier League lucrurile sunt clare. Manchester City mai are nevoie de cativa milimetri pentru a-si confirma suprematia in fotbalul din Albion. Cu 5 etape inainte de finalul sezoului, City are un avans de 10 puncte fata de Manchester United, marea rivala a echipei lui Guardiola.



Daca Manchester City va castiga meciul de sambata (14:30) cu Cristal Palace, iar Manchester United va fi invinsa de Liverpool (duminica, 18:30), atunci Kevin de Bruyne si colegii lui vor sarbatori castigarea campionatului inca din acest weekend. Ar fi al 3-lea titlu in Premier League pentru City in ultimii 4 ani. Anul trecut, Liverpool s-a impus in cursa din campionat.



Manchester City este aproape si de prima finala de Champions League din istorie, dupa ce a castigat meciul tur al semifinalei cu PSG cu scorul de 2-1. Pentru a rata calificarea, baietii lui Guardiola trebuie sa primeasca cel putin doua goluri, pe teren propriu, in returul de marti.

Si in Bundesliga situatia e simpla, insa meciurile decisive se vor juca abia peste o saptamana. Daca Bayern castiga duelul de acasa cu Borussia Monchengladbach sau RB Leipzig pierde in deplasare, cu Borussia Dortmund, formatia lui Hansi Flick va deveni campioana pentru a 9-a oara consecutiv. Ambele meciuri se vor disputa pe sambata viitoare, de la ora 16:30. Cu 3 etape ramase de jucat, Bayern are un avans de 7 puncte in fruntea clasamentului.

Hansi Flick o va parasi pe Bayern in vara. Intr-un an si jumatate petrecut pe Alianz Arena, Flick a castigat 6 trofee, carora li se va adauga, aproape sigur, si titlul din acest sezon.