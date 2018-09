FOTO Zidane i-a pus pe JAR pe fanii unei echipe din Anglia: "Hai la noi!" Unde a aparut francezul

Zinedine Zidane e asteptat cu sufletul la gura in Premier League!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Zidane si-a dat demisia de la Real Madrid dupa ce a castigat trei trofee Champions Legue la rand, iar acum si-a luat o lunga perioada de pauza.

Francezul si-a facut aparitia la Londra, intr-o perioada in care situatia de la unul din granzii din Premier League este catastrofala. Manchester United e pe locul 7 in campionat si tocmai a fost eliminata din Cupa Ligii de Derby County. Fanii il vor pe Mourinho plecat, mai ales ca acesta s-a certat public cu Paul Pogba.

O imagine postata de Zidane pe retelele de socializare i-a facut pe fanii lui United sa spere ca sunt deja negocieri intre clubul lor si antrenor francez. "Il suni pe Ed Woodward?", "Sper ca suni la Manchester United", "Zizou, hai la United", sunt cateva din miile de mesaje primite de Zidane.

Mai mult, cei care au analizat atent imaginile au observat ca acestea sunt facute in apropierea sediului lui Manchester United din Londra. Acolo a negociat seful clubului si cu Mourinho in 2016.

Momentan, Zidane este doar in vacanta alaturi de sotia sa la Londra, dupa participarea la premiile FIFA The Best. United are un program infernal in urmatoarea perioada, iar telefonul de la Manchester poate sosi. Englezii ii pot oferi lui Zidane un buget colosal, dar si provocarea de a resuscita un club urias, la fel cum a facut-o cand a preluat-o pe Real Madrid. Mai mult, in Premier League, Zidane s-ar duela cu Guardiola, Klopp, Sarri, Pochettino sau Unai Emery si ar avea sansa sa demonstreze la Real nu a beneficiat de o generatie extraordinara de jucatori.