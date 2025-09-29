Raul Ramirez, un portar din liga a 5-a din Spania, a decedat la 19 ani, după o ciocnire în timpul unui meci jucat de echipa Colindres, a anunţat, luni, Federaţia de Fotbal din Cantabria, conform Agerpres.

Ramirez a primit o lovitură la cap în meciul de sâmbătă împotriva echipei Revilla, media spaniolă relatând că impactul a condus la un stop cardiac multiplu şi a urmat decesul.

Federaţia a anunţat trei zile de doliu şi păstrarea unui moment de reculegere la toate meciurile din acest weekend în memoria jucătorului.

