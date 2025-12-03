Fostul internațional, care a apărat buturile unor coloși precum AC Milan, Lyon sau Fiorentina, a ales să investească o parte din milioanele câștigate în carieră într-un domeniu neașteptat: agricultura bio.



Deși s-a implicat serios și în zona imobiliară, "Super Tătă" a pariat pe o fermă biologică, un business care a pornit de la o simplă dorință de a mânca sănătos și a ajuns să aprovizioneze marile magazine. Alături de soția sa, Antoneta, și de un prieten cu experiență în domeniu, Tătărușanu cultivă dovlecei pe care îi livrează în toată țara. Datele financiare arată că familia fostului portar deține jumătate din cooperativă, restul fiind pe mâna partenerului lor, Alin Dobre, cel care se ocupă de partea tehnică a producției.



De la consum propriu la o producție de 10 hectare



Fostul titular al naționalei a explicat cum s-a transformat totul dintr-o discuție între prieteni într-o afacere serioasă, cu produse prezente pe rafturile celor mai mari retaileri din România.



"Am două business-uri, dar nu trebuie neapărat să fiu prezent zilnic acolo. Unul din business-uri este în imobiliare, împreună cu fratele meu, și al doilea are legătură cu o fermă biologică, unde sunt asociat cu un prieten. În momentul ăsta creștem și producem zucchini. Producem zucchini verde, zucchini galben și zucchini de tip bilă. Produsele le găsiți la cele mai mari supermarketuri din România. Am produs și într-o cantitate foarte mică castraveți. Bunul meu prieten, care este și acționar, a lucrat în agricultură și a crezut foarte mult în acest produs. A fost o discuție între mine și el să facem pentru noi, pentru familii, ca să avem un produs de calitate și biologic pentru sănătatea noastră, ca să mâncăm ceva calitativ.



Dar, în timp, a apărut un proiect în România, unde era nevoie de produse bio, în unele supermarketuri. Încet-încet, ne-am dezvoltat ușor. Față de ce ne gândeam noi la început, acum am ajuns la un nivel mare de producție. Avem peste 10 hectare: solar și în exterior", a povestit în trecut Tătărușanu despre noul său proiect.

