Ciprian Tătărușanu a spus în direct pe VOYO și la Pro TV cine va câștiga Premier League: ”Asta cred!”



Pe Sport.ro, la sondajul ”Cine Câștigă titlul în Premier League” au fost înregistrate peste 60.000 de voturi. Publicul larg a ales clar: Liverpool (37 de procente), din nou campioană în eșalonul de elită al Angliei, care se vede doar pe VOYO începând cu 15 august.



Tare din spate vine Chelsea, cu 23 de procente. Pe londonezi, și Ciprian Tătărușanu, fostul mare portar al României, îi vede favoriți în cursa din Premier League pentru noul sezon.



”(n.r. Cine câștigă titlul în Premier League?”) Eu cred că Chelsea va câștiga”, a spus Tătărușanu în direct pe VOYO și la Pro TV la emisiunea ”Fața la joc”.



Chelsea a câștigat ultima dată campionatul în Anglia în sezonul 2016/17, precedat de titlul din 2014/15. Londonezii și-au trecut în cont toate titlurile, în afară de cel din 1955, în era Roman Abramovici (2004/05, 2005/06, 2009/10).



EXCLUSIV "Ai avut vreo ofertă din Premier League?" Răspunsul lui Ciprian Tătărușanu



Fostul portar al naționalei României a dezvăluit că, deși n-a primit vreo ofertă din prima ligă engleză, a fost foarte aproape să ajungă în Anglia, în Championship.



”Din Premier League, nu. Dar din Liga a II-a, Watford. Când am semnat cu Fiorentina, aveam ofertă și de la Watford și am stat mult și am cântărit treaba asta”, a mai spus Tătărușanu.