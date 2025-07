Ciprian Tătărușanu s-a retras din fotbal în urmă cu un an. Ultima sa aventură a fost la Abha, în Arabia Saudită, după ce timp de trei ani a fost legitimat la AC Milan, club din primul eșalon al Italiei.



Poveste uluitoare cu Ciprian Tătărușanu și Ilie Dumitrescu la Londra: ”Am zis să-i fac o glumă” / ”Bă, ești nebun? De ce nu m-ai sunat?”



În direct la emisiunea moderată de jurnalistul Costin Ștucan, care i-a avut prezenți în studio și pe fostul internațional român Florin Gardoș și pe jurnalistul Cătălin Oprișan, Tătărușanu a povestit o întâmplare de la Londra care l-a avut în prim-plan și pe Ilie Dumitrescu.

Tătărușanu a discutat la un moment dat cu Watford și era gata să semneze în al doilea eșalon al Angliei. În cele din urmă, negocierile au picat. Fostul portar a povestit că după ce a negociat cu englezii, s-a întâlnit cu Ilie Dumitrescu la Londra.

Iar Tătărușanu a glumit cu Ilie Dumitrescu și i-a spus că a negociat, de fapt, cu Chelsea.



”Când am semnat cu Fiorentina, aveam ofertă și de la Watford și am stat mult și am cântărit treaba asta.



M-am dus să vorbesc cu cei de la Watford, să-mi arate centrul sportiv, și, când m-am întors de la Londra, m-am întâlnit cu Ilie Dumitrescu. Nu știu cum s-a nimerit, am avut și scaunul lângă el în aeroport. M-a întrebat ce am făcut acolo. Și am zis să fac o glumă. I-am spus: „Mister, cred că semnez cu Chelsea”. Și mi-a zis: „Bă, ești nebun? Nu mai bine mă sunai pe mine înainte? Să fac treaba mai ușoară”.



Am mai ținut-o puțin cu Chelsea și i-am spus că e o glumă. El chiar credea că semnez cu Chelsea. Nu reușeam să-l conving că nu semnez cu Chelsea. Au trecut trei ore și jumătate cu el, uite așa.



Cel mai bun campionat, dar cred că viața în Premier League nu este atât de frumoasă cum e în Italia și în Franța. Am avut norocul să joc și la echipe mari în Italia și să vizitez și orașe frumoase”, a spus Ciprian Tătărușanu la emisiunea „Față la joc”.