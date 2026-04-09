Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB

La Ponte Preta, Luis Phelipe nu a reușit încă să devină un om de bază. Până acum, a strâns 6 apariții, în care a marcat o singură dată, în doar 261 de minute jucate.

Transferul s-a realizat la finalul lunii ianuarie, când brazilianul a fost împrumutat de Sheriff Tiraspol până în vară.

De altfel, atacantul nu a fost integralist în niciun meci. Cea mai lungă apariție a fost de 65 de minute, într-un eșec, scor 0-1, cu Nautico.

Cotat în prezent la 275.000 de euro, fostul jucător al FCSB încearcă să își regăsească forma care l-a adus în atenția clubului bucureștean, după transferul de la Poli Iași din 2024, pentru 200.000 de euro.

Ponte Preta e în „zona roșie”

Nici echipa nu traversează o perioadă mai bună. La momentul actual, Ponte Preta se află în zona retrogradării din Serie B, cu un singur punct obținut în primele trei etape. Formația are o remiză și două înfrângeri, cu un golaveraj negativ.

Pentru Luis Phelipe și colegii săi urmează un nou test dificil. Ponte Preta va întâlni Vila Nova, echipă aflată pe locul 7, neînvinsă în acest sezon. Partida este programată duminică, 12 aprilie, de la miezul nopții, ora României.