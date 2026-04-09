Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB

Ce s-a ales de Luis Phelipe după ce a plecat de la FCSB Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luis Phelipe încearcă să își relanseze cariera după despărțirea de FCSB.

TAGS:
Din articol

Atacantul de 25 de ani a revenit în țara natală și evoluează în prezent pentru Ponte Preta, în liga secundă.

Transferul s-a realizat la finalul lunii ianuarie, când brazilianul a fost împrumutat de Sheriff Tiraspol până în vară. 

Mutarea a venit după o perioadă modestă în Republica Moldova, unde a bifat doar 10 meciuri și a marcat un singur gol.

La Ponte Preta, Luis Phelipe nu a reușit încă să devină un om de bază. Până acum, a strâns 6 apariții, în care a marcat o singură dată, în doar 261 de minute jucate.

De altfel, atacantul nu a fost integralist în niciun meci. Cea mai lungă apariție a fost de 65 de minute, într-un eșec, scor 0-1, cu Nautico.

Cotat în prezent la 275.000 de euro, fostul jucător al FCSB încearcă să își regăsească forma care l-a adus în atenția clubului bucureștean, după transferul de la Poli Iași din 2024, pentru 200.000 de euro.

Ponte Preta e în „zona roșie”

Nici echipa nu traversează o perioadă mai bună. La momentul actual, Ponte Preta se află în zona retrogradării din Serie B, cu un singur punct obținut în primele trei etape. Formația are o remiză și două înfrângeri, cu un golaveraj negativ.

Pentru Luis Phelipe și colegii săi urmează un nou test dificil. Ponte Preta va întâlni Vila Nova, echipă aflată pe locul 7, neînvinsă în acest sezon. Partida este programată duminică, 12 aprilie, de la miezul nopții, ora României.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!