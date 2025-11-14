Messi continuă spectacolul și la naționala Argentinei! Ce a făcut argentinianul în ultimul meci

Echipa antrenată de Lionel Scaloni a marcat abia pe finalul primei reprize și a avut emoții serioase până la reușita atacantului lui Inter.

Argentina s-a impus cu 2-0 în meciul de pregătire cu Angola în care au marcat Lautaro Martinez și Leo Messi.

Messi a marcat și a oferit o pasă de gol

Messi a fost cel mai bun jucător de pe teren, aripa dreaptă de la Inter Miami i-a pasata decisiv lui Lautaro Maritinez în minutul 43, iar atacantul a deschis scorul.

Jucătorul lui Cristi Chivu s-a revanșat și l-a servit pe Messi în minutul 82, când Argentina a făcut 2-0.

Argentina a încheiat pe primul loc grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026 cu 38 de puncte din 18 meciuri jucate.

Show total și la antrenamentele Argentinei



În minutele dinaintea ieşirii jucătorilor, sistemul de sonorizare al stadionului a distrat publicul cu cântece tipic argentiniene, inclusiv popularul "Muchachos", un imn neoficial devenit celebru după ultima Cupă Mondială.

Cel mai emoţionant moment al antrenamentului a fost când jucătorii au ieşit pe teren pe acordurile imnului naţional argentinian, cântat de miile de fani prezenţi în tribune.

Salutul starului Leo Messi către una dintre tribune a fost întâmpinat cu un val de scandări de susţinere a căpitanului echipei naţionale.

Bragarnik, în calitate de gazdă, a întâmpinat echipa naţională a Argentinei la coborârea din autocar, a cărui sosire a provocat blocaje la intrările în stadion. Mii de fani, purtând tricouri albastru şi alb şi fluturând steaguri, au însoţit autocarul, iar euforia a izbucnit când Messi a coborât, întâmpinat de un vuiet asurzitor, scrie Agerpres.

Printre cei prezenţi la sesiune s-au numărat antrenorul lui Elche, Eder Sarabia, care a lucrat alături de Messi la Barcelona, căpitanul Josan Ferrandez şi portarul argentinian Matias Dituro.

Printre fani, tricourile lui Messi, în oricare dintre versiunile lor - Argentina, FC Barcelona sau Inter Miami - erau majoritare pe un stadion dedicat campionilor mondiali.

Campioana mondială Argentina, care şi-a asigurat deja un loc la Cupa Mondială de anul viitor, găzduită de SUA, Mexic şi Canada, va înfrunta Angola vineri la Luanda.



