Messi continuă spectacolul și la naționala Argentinei! Ce a făcut argentinianul în ultimul meci

Messi continuă spectacolul și la naționala Argentinei! Ce a făcut argentinianul &icirc;n ultimul meci Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Argentina a jucat primul amical din această pauză internațional.

TAGS:
messiamicalangolaArgentina
Din articol

Argentina s-a impus cu 2-0 în meciul de pregătire cu Angola în care au marcat Lautaro Martinez și Leo Messi. 

Echipa antrenată de Lionel Scaloni a marcat abia pe finalul primei reprize și a avut emoții serioase până la reușita atacantului lui Inter.

Messi a marcat și a oferit o pasă de gol

Messi a fost cel mai bun jucător de pe teren, aripa dreaptă de la Inter Miami i-a pasata decisiv lui Lautaro Maritinez în minutul 43, iar atacantul a deschis scorul.

Jucătorul lui Cristi Chivu s-a revanșat și l-a servit pe Messi în minutul 82, când Argentina a făcut 2-0.

Argentina a încheiat pe primul loc grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026 cu 38 de puncte din 18 meciuri jucate.

Show total și la antrenamentele Argentinei

În minutele dinaintea ieşirii jucătorilor, sistemul de sonorizare al stadionului a distrat publicul cu cântece tipic argentiniene, inclusiv popularul "Muchachos", un imn neoficial devenit celebru după ultima Cupă Mondială.

Cel mai emoţionant moment al antrenamentului a fost când jucătorii au ieşit pe teren pe acordurile imnului naţional argentinian, cântat de miile de fani prezenţi în tribune.

Salutul starului Leo Messi către una dintre tribune a fost întâmpinat cu un val de scandări de susţinere a căpitanului echipei naţionale.

Bragarnik, în calitate de gazdă, a întâmpinat echipa naţională a Argentinei la coborârea din autocar, a cărui sosire a provocat blocaje la intrările în stadion. Mii de fani, purtând tricouri albastru şi alb şi fluturând steaguri, au însoţit autocarul, iar euforia a izbucnit când Messi a coborât, întâmpinat de un vuiet asurzitor, scrie Agerpres.

Printre cei prezenţi la sesiune s-au numărat antrenorul lui Elche, Eder Sarabia, care a lucrat alături de Messi la Barcelona, căpitanul Josan Ferrandez şi portarul argentinian Matias Dituro.

Printre fani, tricourile lui Messi, în oricare dintre versiunile lor - Argentina, FC Barcelona sau Inter Miami - erau majoritare pe un stadion dedicat campionilor mondiali.

Campioana mondială Argentina, care şi-a asigurat deja un loc la Cupa Mondială de anul viitor, găzduită de SUA, Mexic şi Canada, va înfrunta Angola vineri la Luanda.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc
ARTICOLE PE SUBIECT
Joan Laporta a luat decizia, după ce Messi a vizitat Camp Nou: &bdquo;Lucrăm la asta&rdquo;
Joan Laporta a luat decizia, după ce Messi a vizitat Camp Nou: „Lucrăm la asta”
C&acirc;te zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche
Câte zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche
Lionel Messi a dat răspunsul! &rdquo;Patron sau antrenor? &Icirc;ncă un titlul de campion mondial sau &icirc;ncă un Balon de Aur?&rdquo;
Lionel Messi a dat răspunsul! ”Patron sau antrenor? Încă un titlul de campion mondial sau încă un Balon de Aur?”
ULTIMELE STIRI
S-au &icirc;ncheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
S-au încheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: &rdquo;O mare surpriză&rdquo;
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”
Victor Pițurcă e categoric &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun&rdquo;
Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun”
Au aruncat cu ouă &icirc;n fostul președinte al Federației! Care e motivul
Au aruncat cu ouă în fostul președinte al Federației! Care e motivul
Cuvintele pe care le-a folosit Jannik Sinner la adresa lui Carlos Alcaraz
Cuvintele pe care le-a folosit Jannik Sinner la adresa lui Carlos Alcaraz
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren

Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren

Un fotbalist rom&acirc;n a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat

Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat

Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular în Bosnia - România



Recomandarile redactiei
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: &rdquo;O mare surpriză&rdquo;
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”
S-au &icirc;ncheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
S-au încheiat partidele din preliminariile CM 2026! Gibraltar și Insulele Feroe, aproape de o mare surpriză
Victor Pițurcă e categoric &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun&rdquo;
Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun”
Mihai Stoica a găsit problema Rom&acirc;niei &icirc;naintea partidei cu Bosnia
Mihai Stoica a găsit problema României înaintea partidei cu Bosnia
Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;
Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”
Alte subiecte de interes
Lionel Messi a scris istorie &icirc;n Copa America! Victorie clară pentru Argentina la debut
Lionel Messi a scris istorie în Copa America! Victorie clară pentru Argentina la debut
Messi, din nou peste Ronaldo! Campionul mondial i-a luat fața portughezului
Messi, din nou peste Ronaldo! Campionul mondial i-a luat fața portughezului
Rom&acirc;nia - Liechtenstein e azi, de la 21:00, pe Stadionul Steaua. Imagini de la ultimul antrenament
România - Liechtenstein e azi, de la 21:00, pe Stadionul Steaua. Imagini de la ultimul antrenament
De ce-i huiduim pe tricolori. Caramavrov dezbate reacția fanilor de la stadion și de pe rețelele de socializare
De ce-i huiduim pe tricolori. Caramavrov dezbate reacția fanilor de la stadion și de pe rețelele de socializare
Stelvia Pascoal a semnat cu Rapid! CV-ul care dă mari speranțe clubului din Giulești
Stelvia Pascoal a semnat cu Rapid! CV-ul care dă mari speranțe clubului din Giulești
Clubul din Rom&acirc;nia a anunțat decesul fotbalistului cu care a semnat &icirc;n decembrie un contract pe trei sezoane!
Clubul din România a anunțat decesul fotbalistului cu care a semnat în decembrie un contract pe trei sezoane!
CITESTE SI
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc

stirileprotv MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: Rom&acirc;nia se prăbușește economic, dar c&acirc;știgă la Haga și primește un Nobel

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

stirileprotv Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!