Messi continuă spectacolul și la naționala Argentinei! Ce a făcut argentinianul în ultimul meci

Argentina s-a impus cu 2-0 în meciul de pregătire cu Angola în care au marcat Lautaro Martinez și Leo Messi.
Echipa antrenată de Lionel Scaloni a marcat abia pe finalul primei reprize și a avut emoții serioase până la reușita atacantului lui Inter.
Argentina a jucat primul amical din această pauză internațional.
Messi a fost cel mai bun jucător de pe teren, aripa dreaptă de la Inter Miami i-a pasata decisiv lui Lautaro Maritinez în minutul 43, iar atacantul a deschis scorul.
Jucătorul lui Cristi Chivu s-a revanșat și l-a servit pe Messi în minutul 82, când Argentina a făcut 2-0.
Argentina a încheiat pe primul loc grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026 cu 38 de puncte din 18 meciuri jucate.
În minutele dinaintea ieşirii jucătorilor, sistemul de sonorizare al stadionului a distrat publicul cu cântece tipic argentiniene, inclusiv popularul "Muchachos", un imn neoficial devenit celebru după ultima Cupă Mondială.
Cel mai emoţionant moment al antrenamentului a fost când jucătorii au ieşit pe teren pe acordurile imnului naţional argentinian, cântat de miile de fani prezenţi în tribune.
Salutul starului Leo Messi către una dintre tribune a fost întâmpinat cu un val de scandări de susţinere a căpitanului echipei naţionale.
Bragarnik, în calitate de gazdă, a întâmpinat echipa naţională a Argentinei la coborârea din autocar, a cărui sosire a provocat blocaje la intrările în stadion. Mii de fani, purtând tricouri albastru şi alb şi fluturând steaguri, au însoţit autocarul, iar euforia a izbucnit când Messi a coborât, întâmpinat de un vuiet asurzitor, scrie Agerpres.
Printre cei prezenţi la sesiune s-au numărat antrenorul lui Elche, Eder Sarabia, care a lucrat alături de Messi la Barcelona, căpitanul Josan Ferrandez şi portarul argentinian Matias Dituro.
Printre fani, tricourile lui Messi, în oricare dintre versiunile lor - Argentina, FC Barcelona sau Inter Miami - erau majoritare pe un stadion dedicat campionilor mondiali.
Campioana mondială Argentina, care şi-a asigurat deja un loc la Cupa Mondială de anul viitor, găzduită de SUA, Mexic şi Canada, va înfrunta Angola vineri la Luanda.
