A venit de nicăieri! A semnat și va fi o pierdere imensă pentru Barcelona

Este vorba despre Inigo Martinez (34 de ani), care va pleca de la formația catalană chiar dacă mai avea contract până în 2026.

Inigo Martinez va semna cu Al-Nassr

Fundașul spaniol a primit o ofertă din partea lui Al-Nassr și a acceptat-o fără se stea prea mult pe gânduri. Martinez avea o înțelegere cu Barcelona prin care va fi lăsta să plece liber dacă pe numele său va veni o ofertă care să îi facă pe plac.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Ingo Martinez își va încheia încheia contractul cu Barcelona și va semna cu formația lui Cristiano Ronaldo din postura de jucător liber de contract.

Fundașul s-a înțeles cu formația din Arabia Saudită pentru un contract valabil până în vara lui 2026, dar care se poate prelungi până în 2027, dacă ambele părți hotărăsc asta.

