A venit de nicăieri! A semnat și va fi o pierdere imensă pentru Barcelona

A venit de nicăieri! A semnat și va fi o pierdere imensă pentru Barcelona Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona s-a despărțit de unul dintre cei mai importanți jucători din sezonul trecut.

TAGS:
ingo martinezla ligaBarcelonaal nassrPLECAREArabia Saudita
Din articol

Este vorba despre Inigo Martinez (34 de ani), care va pleca de la formația catalană chiar dacă mai avea contract până în 2026.

Inigo Martinez va semna cu Al-Nassr

Fundașul spaniol a primit o ofertă din partea lui Al-Nassr și a acceptat-o fără se stea prea mult pe gânduri. Martinez avea o înțelegere cu Barcelona prin care va fi lăsta să plece liber dacă pe numele său va veni o ofertă care să îi facă pe plac.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Ingo Martinez își va încheia încheia contractul cu Barcelona și va semna cu formația lui Cristiano Ronaldo din postura de jucător liber de contract.

Fundașul s-a înțeles cu formația din Arabia Saudită pentru un contract valabil până în vara lui 2026, dar care se poate prelungi până în 2027, dacă ambele părți hotărăsc asta.

Inigo Martinez, unul dintre oamenii de bază a lui Hanis Flick

Ingo Martinez a venit în iulie 2023 la Barcelona, după ce a semnat cu formația catalană sub formă de jucător liber de contract după despărțirea de Athletic Bilbao.

46 de meciuri, trei goluri și șase pase decisive a reușit spaniolul în sezonul 2024/2025 petrecut sub comanda lui Hansi Flick.

5 milioane de euro este cota lui Inigo Martinez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT
Reformă amplă &icirc;n administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT
ARTICOLE PE SUBIECT
Culisele rupturii dintre Ter Stegen și Barcelona: cum l-a &rdquo;ușurat&rdquo; Hansi Flick de 3,5 milioane de euro
Culisele rupturii dintre Ter Stegen și Barcelona: cum l-a ”ușurat” Hansi Flick de 3,5 milioane de euro
Proaspăt venit de la FC Barcelona, fotbalistul nu s-a ferit să vorbească despre dubla cu CFR Cluj
Proaspăt venit de la FC Barcelona, fotbalistul nu s-a ferit să vorbească despre dubla cu CFR Cluj
Război la Barcelona: clubul lansează un atac feroce asupra unui star decăzut al echipei
Război la Barcelona: clubul lansează un atac feroce asupra unui star decăzut al echipei
ULTIMELE STIRI
Un patron din Liga 1 participă la maratoane, dar &icirc;și liniștește fanii: Stați liniștiți, nu debutez la echipă ca alți patroni burtoși!
Un patron din Liga 1 participă la maratoane, dar își liniștește fanii: "Stați liniștiți, nu debutez la echipă ca alți patroni burtoși!"
Declarație neașteptată a antrenorului de la Braga după victoria cu CFR: &bdquo;Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi&rdquo;
Declarație neașteptată a antrenorului de la Braga după victoria cu CFR: „Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi”
Singurul remarcat al lui Marica după FCSB - Drita 3-2: A fost prezent, a creat panică!
Singurul remarcat al lui Marica după FCSB - Drita 3-2: "A fost prezent, a creat panică!"
A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă &icirc;n cupele europene
A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă în cupele europene
Radu Drăgușin, lecție de empatie! Promisiunea făcută lui Maddison, care a suferit aceeași accidentare ca rom&acirc;nul
Radu Drăgușin, lecție de empatie! Promisiunea făcută lui Maddison, care a suferit aceeași accidentare ca românul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!