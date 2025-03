În prima etapă a calificărilor, tricolorii au pierdut în fața Bosniei, pe Arena Națională, scor 0-1.

Roberto Cevoli: ”Carlo Ancelotti m-a sunat!”

Cu Cevoli pe banca tehnică, San Marino a obținut cele mai bune rezultate din întreaga sa istorie. La ultima ediție din Nations League, San Marino a câștigat grupa în Liga D, după ce a învins Liechtenstein de două ori și a făcut egal cu Gibraltar. Astfel, naționala lui Cevoli a promovat în Liga C.

Tehnicianul le-a dezvăluit italienilor că a fost sunat de mai multe ori chiar de Carlo Ancelotti, antrenorul celor de la Real Madrid. Cei doi au colaborat la Reggiana. Cevoli a fost jucătorul celo de la Reggiana în perioada 1993 -1996 și 1997-1999, în timp ce Ancelotti s-a aflat pe banca echipei în sezonul 1995-1996.

”Am fost sunat de mai multe ori de către un număr din Spania și am închis de fiecare dată. Am crezut că este un call-center sau ceva de genul ăsta. La un moment dat, am primit un mesaj de la același număr: ’Salut, sunt Carlo, sună-mă oricând vrei!’. Fostul meu antrenor de la Reggiana a vrut să mă felicite, cel mai bun dintre toți. Carlo, cel mai bun antrenor este Carlo Ancelotti, care a antrenat Reggiana în Serie B”, a spus Roberto Cevoli, conform Repubblica.it.

Cevoli a mărturisit că visează la Mondial, chiar dacă lotul său este format în mare parte de jucători amatori.

”Am învățat să pierd, dar acum visez la Cupa Mondială. Avem cea mai tânără echipă din Europa și un singur jucător profesionist, dar mentalitatea echipei nu este una de amatori”, a adăugat selecționerul din San Marino.

Lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru primele două meciuri din preliminariile CM



Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).