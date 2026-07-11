Totuși, oltenii ar putea suferi mai multe pierderi importante în următoarea perioadă.

Mihai Rotaru a refuzat oferta primită pentru Anzor Mekvabishvili

Ștefan Baiaram ar putea ajunge la Anderlecht, care a trimis deja o ofertă pentru atacantul de 23 de ani. În același timp, oltenii îl pot pierde și pe Anzor Mekvabishvili.

Mijlocașul de 25 de ani din Georgia a anunțat încă de la finalul sezonului că ar putea schimba echipa în această vară.

Universitatea Craiova a primit o ofertă de 2,2 milioane de euro pentru fotbalistul georgian din partea clubului din MLS, Chicago Fire.

Totuși, conform iAMSport, Mihai Rotaru a exclus din start ca Universitatea Craiova să îl cedeze pe Anzor Mekvabishvili în Major League Soccer, mai ales pentru o sumă care nu corespunde cerințelor oltenilor.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili, potrivit Transfermarkt.

Oltenii au început cu dreptul noul sezon. În primul meci din această vară, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 4-1 în fața celor de la FC Vitebsk, în primul tur preliminar din Champions League.