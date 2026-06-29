Diferenţa este aceea că atunci italianul a fost secundul lui Pep Guardiola (între sezonul 2022-2023), în timp ce acum Enzo va fi noul antrenor al „cetăţenilor”.

Enzo Maresca revine pe banca lui Manchester City la trei după ce plecase la Leicester City, în vara lui 2023.

„Manchester City este un club pe care îl cunosc foarte bine şi a avea şansa de a conduce această echipă este o oportunitate genială pentru mine.

City este un club de fotbal incredibil de bine condus. Tot ceea ce fac este inovator, planificat şi cu un scop precis. Pentru un manager, aceasta este o situaţie de vis. Îmi oferă consecvenţa de care am nevoie pentru a-mi face treaba eficient.

Aceasta va fi a treia mea perioadă aici. Cunosc acest club, cunosc cerinţele şi cunosc aşteptările.

Calitatea oamenilor care lucrează aici este ceea ce îl face atât de special şi vreau să le mulţumesc pentru că au arătat încredere în abilităţile mele.

Abia aştept să încep să antrenez jucătorii. Îmi doresc să câştigăm, să jucăm un fotbal bun şi să ne bucurăm de presiunea de a reprezenta Manchester City”, a spus Maresca, informează news.ro.