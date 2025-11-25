Portughezul Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru Al-Nassr Riad, iar condiţia sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ţinând cont de vârsta sa.

Conform datelor fizice ale starului lusitan publicate luni seară de compania americană de tehnologie Whoop, vârsta biologică a lui CR7 este mai mică cu 12 ani decât cea cronologică, fiind estimată, în prezent, la 28,7 ani.

Pentru a ajunge la această concluzie, Whoops a analizat nouă parametri "legaţi de somn, efort şi condiţie fizică", potrivit site-ului său oficial al companiei, al cărei produs principal este un dispozitiv de urmărire a stării de sănătate care măsoară efortul, recuperarea şi somnul.

Aceste date îl vor mulţumi, cu siguranţă, pe Cristiano Ronaldo, care se străduieşte constant să rămână într-o condiţie fizică optimă, printr-un stil de viaţă extrem de strict.

"Datele nu mint", a scris internaţionalul portughez pe contul său de pe reţeaua X, potrivit Agerpres.

Cristiano Ronaldo a marcat, duminică, al 954-lea gol din cariera sa, cu o execuţie spectaculoasă din foarfecă, în cursul meciului câştigat Al-Nassr, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Al-Khaleej, în etapa a 9-a a Ligii profesioniste de fotbal din Arabia Saudită.

