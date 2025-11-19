Cristiano Ronaldo, prima reacție după vizita la Casa Albă! Mesajul transmis lui Donald Trump: "Sunt pregătit!"

Starul celor de la Al Nassr a fost protagonistul unei întâlniri de gradul zero la Washington. Aflat la un dineu exclusivist, unde au mai participat nume grele precum Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) și Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, CR7 a ținut să marcheze momentul printr-o postare pe rețelele de socializare.



Însoțit de partenera sa, Georgina Rodriguez, pe care o numește "viitoarea soție", Ronaldo a ținut să le mulțumească gazdelor pentru ospitalitate, subliniind angajamentul său pentru viitor.



"Mulțumesc domnului președinte pentru invitație și pentru primirea călduroasă pe care dumneavoastră și Prima Doamnă ne-ați oferit-o mie și viitoarei mele soții, Georgina. Fiecare dintre noi are ceva important de oferit și sunt pregătit să îmi fac partea în a inspira noi generații să creeze un viitor definit de curaj, responsabilitate și pace care să dureze", a scris fotbalistul pe conturile sale oficiale.

