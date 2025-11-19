Cristiano Ronaldo, prima reacție după vizita la Casa Albă! Mesajul transmis lui Donald Trump: "Sunt pregătit!"

Cristiano Ronaldo, prima reacție după vizita la Casa Albă! Mesajul transmis lui Donald Trump: Sunt pregătit!
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a revenit în Statele Unite ale Americii după o pauză de mai bine de un deceniu. Primit la Casa Albă de președintele Donald Trump, superstarul portughez a transmis un mesaj public imediat după eveniment.

Starul celor de la Al Nassr a fost protagonistul unei întâlniri de gradul zero la Washington. Aflat la un dineu exclusivist, unde au mai participat nume grele precum Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) și Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, CR7 a ținut să marcheze momentul printr-o postare pe rețelele de socializare.

Însoțit de partenera sa, Georgina Rodriguez, pe care o numește "viitoarea soție", Ronaldo a ținut să le mulțumească gazdelor pentru ospitalitate, subliniind angajamentul său pentru viitor.

"Mulțumesc domnului președinte pentru invitație și pentru primirea călduroasă pe care dumneavoastră și Prima Doamnă ne-ați oferit-o mie și viitoarei mele soții, Georgina. Fiecare dintre noi are ceva important de oferit și sunt pregătit să îmi fac partea în a inspira noi generații să creeze un viitor definit de curaj, responsabilitate și pace care să dureze", a scris fotbalistul pe conturile sale oficiale.

Revenire după 11 ani de absență

Vizita are o semnificație aparte, fiind prima apariție a lui Cristiano Ronaldo pe teritoriul american din august 2014. În ultimul deceniu, portughezul a evitat constant turneele de pregătire sau evenimentele din SUA, o decizie strâns legată de problemele sale juridice.

Absența îndelungată a fost cauzată de ancheta în cazul Kathryn Mayorga, femeia care l-a acuzat de viol pentru o presupusă faptă din 2009. Deși Ronaldo a plătit la acea vreme 375.000 de dolari pentru a închide subiectul, modelul a redeschis procesul în 2018, solicitând despăgubiri suplimentare.

Situația s-a clarificat abia în 2022, când o instanță din Las Vegas a respins definitiv cererea și apelul acuzării, deschizându-i astfel calea lui Ronaldo pentru a reveni fără griji în Statele Unite.

"Nu e normal să stai cu mâna întinsă". Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Vedeta din Superliga "i-a furat" preparatorul lui Cristiano Ronaldo și anunță: "Ar fi o nebunie totală!"
"De ce nu a apărut Cristiano Ronaldo în documentar?" Răspunsul dat de Laszlo Boloni
Cristiano Ronaldo, dineu la Casa Albă! Cum a reacționat Donald Trump
Cristiano Ronaldo, dineu la Casa Albă! Cum a reacționat Donald Trump
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România își află AZI adversarele
Marius Lăcătuș e convins! De ea poate trece România la barajul pentru Mondial: "Lucescu îi cunoaște foarte bine!"
Campionul, condamnat după ce i-au fost găsite droguri în litiera pisicilor! Fratele său mai mic a fost și el implicat
Kopic primește întăriri! Andrei Nicolescu a dezvăluit strategia de mercato a „câinilor"
Coșmarul Ungariei, Troy Parrott, se transferă pentru 30 de milioane de euro! Prinde lovitura carierei după ce i-a lăsat pe maghiari în fața TV-ului
Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după România - San Marino 7-1: „Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate"

Gregory Tade: „Gigi Becali e un măscărici". Fostul golgheter iese la atac: „Reghecampf mi-a distrus cariera"

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"

Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Drama Bosniei în Viena: Visul calificării, spulberat pe final. Fotbalistul care a provocat un scandal imens s-a rupt

A semnat cu FCSB: "Bun venit!"



„M-a sunat antrenorul!" Telefonul care l-a blocat pe Gigi Becali: „Nu da două milioane pe Louis Munteanu"
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România își află AZI adversarele
Marius Lăcătuș e convins! De ea poate trece România la barajul pentru Mondial: "Lucescu îi cunoaște foarte bine!"
Vedeta din Superliga "i-a furat" preparatorul lui Cristiano Ronaldo și anunță: "Ar fi o nebunie totală!"
Se cere demiterea selecționerului chiar înaintea posibilului duel cu România de la baraj: "Un dezastru total"
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Tânărul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump era un sportiv ratat
"Un gest laș și deplorabil!" Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
"Nu e normal să stai cu mâna întinsă". Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: „Nu vor mai fi taxe noi"

Peste jumătate Inteligența artificială schimbă industria muzicală. O piesă generată 100% cu AI a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digitaljandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective". Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

