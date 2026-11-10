Andrei Nicolescu a spus-o! De câți bani are nevoie Dinamo ca să reajungă în top

Andrei Nicolescu a spus-o! De câți bani are nevoie Dinamo ca să reajungă în top Superliga
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele de la Dinamo.

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Din articol

Dinamo este surpriza plăcută din turul sezonului regulat. Deși a pierdut prima poziție în etapa cu numărul 15, după ce a cedat cu 1-2 în fața lui FC Argeș, formația din Ștefan cel Mare are un parcurs excelent, în care a reușit să adune 33 de puncte.

De câți bani are nevoie Dinamo ca să reajungă în top

Deși forma sportivă este una foarte bună, la Dinamo există în continuare probleme. Formația din Ștefan cel Mare nu se bucură de cea mai bună infrastructură, iar costurile pentru modernizare sunt serioase.

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a expus faptul că lipsa de infrastructură își spune cuvântul. Costurile estimate de oficialul echipei se ridică la 2,6 milioane de euro.

Întrebat despre „când va avea Dinamo banii aceștia”, Nicolescu a rămas perplex, spunând „câte icoane ai?” moderatorului. Rămâne de văzut și dacă echipa va face transferuri pe sume importante în următoarele ferestre de mercato, în condițiile în care Cătălin Cîrjan, Danny Armstrong sau Nikita Stoinov se bucură de cote bune de piață.

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Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
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„Am construit cât de cât o echipă sportivă competitivă. Am făcut niște lucruri din punct de vedere sportiv care au dus-o pe Dinamo la nivelul unor echipe care erau cu 5-6 ani în fața noastră, dar am crescut mai mult decât alții.

Nu am reușit și nu reușim să compensăm lipsa de infrastructură. Când o să putem să facem și chestia aia, să putem avea două echipe, una în Liga 1, una în a doua... Mulți bani, doar pe terenuri îmi trebuie 2,6 milioane de euro”, a explicat Nicolescu.

(n.r. - Când estimați că veți avea banii ăștia?) Câte icoane ai? Și cu zona medicală, și tot... Eu vorbesc de terenuri, strict terenuri, 2,6 milioane de euro”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Prima Sport.

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