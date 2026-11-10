Andrei Nicolescu a spus-o! De câți bani are nevoie Dinamo ca să reajungă în top

Dinamo este surpriza plăcută din turul sezonului regulat. Deși a pierdut prima poziție în etapa cu numărul 15, după ce a cedat cu 1-2 în fața lui FC Argeș, formația din Ștefan cel Mare are un parcurs excelent, în care a reușit să adune 33 de puncte.

De câți bani are nevoie Dinamo ca să reajungă în top

Deși forma sportivă este una foarte bună, la Dinamo există în continuare probleme. Formația din Ștefan cel Mare nu se bucură de cea mai bună infrastructură, iar costurile pentru modernizare sunt serioase.

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a expus faptul că lipsa de infrastructură își spune cuvântul. Costurile estimate de oficialul echipei se ridică la 2,6 milioane de euro.

Întrebat despre „când va avea Dinamo banii aceștia”, Nicolescu a rămas perplex, spunând „câte icoane ai?” moderatorului. Rămâne de văzut și dacă echipa va face transferuri pe sume importante în următoarele ferestre de mercato, în condițiile în care Cătălin Cîrjan, Danny Armstrong sau Nikita Stoinov se bucură de cote bune de piață.