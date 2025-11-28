Rar am văzut o echipă germană să fie anihilată din punct de vedere ofensiv, practic să nu miște, să nu-și creeze nicio ocazie clară într-un meci întreg. Când au dat gol în minutul 85, am zis: „Ia uite, mă, ai dracu' nemți. Și când nu joacă nimic, tot marchează!” Dar VAR-ul a făcut dreptate, pentru că Mainz nu merita să egaleze. Niște băieți veniți în Bănie să se distreze, cel puțin așa se fălea antrenorul lor, credeau, probabil, că victoria trebuie să vină oricum, fără să facă nimic, în fața unei formații din România. Ceva de genul: „Cine mai sunt și ăștia?”

Și Craiova a arătat cine e. De la exuberanța din „perioada Rădoi”, am văzut o echipă extraordinar de bine organizată, blocând orice încercare ofensivă a oaspeților. Aici s-a simțit mâna „Alchimistului” Coelho, care a transformat destul de rapid, o trupă uneori bezmetică într-una cu un sistem defensiv nemțesc, cu toate detaliile bine puse la punct.



Inspirație Maximă



Dar jucând atât de închis, Universitatea a uitat să atace în prima repriză. Sau, mai bine zis, nu și-a asumat riscuri, pentru a avea o bază de pornire în partea a doua. După 0-0 la pauză, Coelho a schimbat liniile din ofensivă prin minutul 64, introducându-i pe Etim și Al Hamlawi în locul lui Baiaram și Nsimba. Iar inspirația portughezului a fost Maximă: faza golului a plecat de la pătrunderea lui Etim, penalty-ul scos de Cicâldău fiind transformat de Al Hamlawi! Punct ochit, punct lovit!



De aici, mă așteptam să văd adevărata față a lui Mainz. Mă gândeam că vor juca și ei ceva. Dar n-au arătat nimic, și mă bucur că n-au arătat, în afară de faza de la golul anulat. Dacă ăsta e locul 6 de anul trecut din campionatul german, înseamnă că Bundesliga înseamnă doar Bayern, Dortmund, Leverkusen și Frankfurt. În rest, deloc impresionanți.



Spiritul de luptă, de la Rădoi



La Craiova mi-a mai plăcut spiritul de luptă, care a rămas, bănuiesc, de la Rădoi. Plus faptul că Baiaram, Bancu și ceilalți care au intrat parcă nu s-au mai lamentat atât de mult, nu au mai protestat, așa cum o fac în campionatul intern.

