OPINIE Craiova de Bundesliga. Florin Caramavrov scrie după U Craiova - Mainz 1-0

Craiova de Bundesliga. Florin Caramavrov scrie după U Craiova - Mainz 1-0 Opinii
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Caramavrov apreciază jocul perfect din punct de vedere tactic al formației antrenate de portughezul Coelho.

TAGS:
CraiovaConference LeaguemainzBundesligaFlorin Caramavrov
Din articol

Craiova de Bundesliga. Florin Caramavrov scrie după U Craiova - Mainz 1-0

Rar am văzut o echipă germană să fie anihilată din punct de vedere ofensiv, practic să nu miște, să nu-și creeze nicio ocazie clară într-un meci întreg. Când au dat gol în minutul 85, am zis: „Ia uite, mă, ai dracu' nemți. Și când nu joacă nimic, tot marchează!” Dar VAR-ul a făcut dreptate, pentru că Mainz nu merita să egaleze. Niște băieți veniți în Bănie să se distreze, cel puțin așa se fălea antrenorul lor, credeau, probabil, că victoria trebuie să vină oricum, fără să facă nimic, în fața unei formații din România. Ceva de genul: „Cine mai sunt și ăștia?”

U Craiova - Mainz | GALERIE FOTO

  • Universitatea craiova fsv mainz 05 conference league 27112025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Și Craiova a arătat cine e. De la exuberanța din „perioada Rădoi”, am văzut o echipă extraordinar de bine organizată, blocând orice încercare ofensivă a oaspeților. Aici s-a simțit mâna „Alchimistului” Coelho, care a transformat destul de rapid, o trupă uneori bezmetică într-una cu un sistem defensiv nemțesc, cu toate detaliile bine puse la punct.

Inspirație Maximă

Dar jucând atât de închis, Universitatea a uitat să atace în prima repriză. Sau, mai bine zis, nu și-a asumat riscuri, pentru a avea o bază de pornire în partea a doua. După 0-0 la pauză, Coelho a schimbat liniile din ofensivă prin minutul 64, introducându-i pe Etim și Al Hamlawi în locul lui Baiaram și Nsimba. Iar inspirația portughezului a fost Maximă: faza golului a plecat de la pătrunderea lui Etim, penalty-ul scos de Cicâldău fiind transformat de Al Hamlawi! Punct ochit, punct lovit! 

De aici, mă așteptam să văd adevărata față a lui Mainz. Mă gândeam că vor juca și ei ceva. Dar n-au arătat nimic, și mă bucur că n-au arătat, în afară de faza de la golul anulat. Dacă ăsta e locul 6 de anul trecut din campionatul german, înseamnă că Bundesliga înseamnă doar Bayern, Dortmund, Leverkusen și Frankfurt. În rest, deloc impresionanți.

Spiritul de luptă, de la Rădoi

La Craiova mi-a mai plăcut spiritul de luptă, care a rămas, bănuiesc, de la Rădoi. Plus faptul că Baiaram, Bancu și ceilalți care au intrat parcă nu s-au mai lamentat atât de mult, nu au mai protestat, așa cum o fac în campionatul intern.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
94 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
94 de oameni au murit &icirc;n incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. &bdquo;Este un dezastru&rdquo;. GALERIE FOTO VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: &bdquo;Nu veni să joci cu noi&rdquo;
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova după succesul cu Mainz!
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova după succesul cu Mainz!
Victorie mare pentru un tricolor &icirc;n Conference League! A urcat peste &bdquo;U&rdquo; Craiova &icirc;n clasament
Victorie mare pentru un tricolor în Conference League! A urcat peste „U” Craiova în clasament
ULTIMELE STIRI
Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: &bdquo;Ca să nu par indecent&rdquo;
Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: „Ca să nu par indecent”
Universitatea Craiova, 95% &icirc;n play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Universitatea Craiova, 95% în play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Jucătorul &rdquo;taxat&rdquo; de MM Stoica după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: &rdquo;Parcă a vrut să le dubleze avantajul&rdquo;
Jucătorul ”taxat” de MM Stoica după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: ”Parcă a vrut să le dubleze avantajul”
&rdquo;Aduce geometria&rdquo;! Răzvan Marin și AEK Atena au dat lovitura pe terenul Fiorentinei! Notele primite de mijlocașul rom&acirc;n
”Aduce geometria”! Răzvan Marin și AEK Atena au dat lovitura pe terenul Fiorentinei! Notele primite de mijlocașul român
Rușinos! Reacția germanilor după ce Universitatea Craiova a produs surpriza &icirc;n Conference League
"Rușinos!" Reacția germanilor după ce Universitatea Craiova a produs surpriza în Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova, 95% &icirc;n play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Universitatea Craiova, 95% în play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: &bdquo;Ca să nu par indecent&rdquo;
Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: „Ca să nu par indecent”
Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;
Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”
Jucătorul &rdquo;taxat&rdquo; de MM Stoica după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: &rdquo;Parcă a vrut să le dubleze avantajul&rdquo;
Jucătorul ”taxat” de MM Stoica după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: ”Parcă a vrut să le dubleze avantajul”
Rușinos! Reacția germanilor după ce Universitatea Craiova a produs surpriza &icirc;n Conference League
"Rușinos!" Reacția germanilor după ce Universitatea Craiova a produs surpriza în Conference League
Alte subiecte de interes
Adi Popa, atac la adresa celor mai mari cluburi din Rom&acirc;nia: Sincer mi-aș dori să retrogradeze Dinamo!
Adi Popa, atac la adresa celor mai mari cluburi din România: "Sincer mi-aș dori să retrogradeze Dinamo!"
Din pretendentă la play-off &icirc;n candidată la retrogradarea directă. Cauzele care au dus la declinul șocant al lui FC U Craiova
Din pretendentă la play-off în candidată la retrogradarea directă. Cauzele care au dus la declinul șocant al lui FC U Craiova
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită l&acirc;ngă un stadion din Bundesliga
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită lângă un stadion din Bundesliga
C&acirc;te goluri a marcat Harry Kane &icirc;n Bayern Munchen - Mainz 8-1
Câte goluri a marcat Harry Kane în Bayern Munchen - Mainz 8-1
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!