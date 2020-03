Decizie ISTORICA! PAOK Salonic a primit o depunctare RECORD din partea Ligii de Fotbal din Grecia! Situatie DRAMATICA pentru fosta echipa a lui Razvan Lucescu! Ce s-a intamplat

PAOK Salonic e in mijlocul unui alt scandal.

Fosta echipa antrenata de Razvan Lucescu, Paok Salonic, a fost depunctata cu 7 puncte de Comisia De Disciplina a Ligii de Fotbal din Grecia, dupa ce patronul echipei, Ivan Savvidis a fost acuzat in luna decembrie a anului trecut de catre cei de la Olynpiakos Pireu ca ar detine actiuni si la Skoda Hanthi, o alta echipa din campionatul grec.

Acest caz a fost contestat de catre oficialii celor de la PAOK, in conditiile in care fosta echipa a lui Razvan Lucescu ar fi riscat sa fie retrogradata din prima liga. In cele din urma, Comisia de Disciplina a decis sa depuncteze cele doua cluburi, respectiv PAOK si Skoda Xanthi cu 7 puncte, respectiv 12 puncte. In urma acestei decizii, liderul din Grecia, Olympiakos, si-a marit distanta fata de PAOK cu 14 puncte, inaintea play-off-ului, insa la greci, punctele nu se injumatatesc.

Tweet Grecia PAOK Salonic