Mijlocașul român a fost dorit de două echipe din Grecia, Panathinaikos și Aris Salonic. Gruparea din Atena ar fi avut deja o înțelegere cu Alanyaspor, care cerea 3,5 milioane de euro în schimbul lui Ianis, transferat gratis în vară.



Ianis Hagi a decis: rămâne la Alanyaspor



Doar că decizia lui Hagi Jr. este de a rămâne la actuala sa echipă cel puțin până în vara anului 2026, scrie digisport.ro. Fiul ”Regelui” se simte excelent la noua sa echipă și vrea să profite de liniștea acordată pentru a se concentra la barajul cu Turcia, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial.



În primul rând, Ianis Hagi vrea să facă un sezon cât mai bun la actuala sa echipă, iar din vară ar urma să ia o decizie cu privire la viitorul său.



Până acum, Hagi a bifat opt partide în Superliga Turciei pentru Alanyaspor, reușind să marcheze de două ori și să bifeze și un assist. Și cota lui de piață a scăzut semnificativ, iar acum a ajuns la 1,5 milioane de euro.



Ianis Hagi, lăudat în presa din Turcia: „Un adevărat maestru”



Unul dintre jucătorii de bază ai lui Mircea Lucescu este Ianis Hagi, mai ales după transferul din acest an la Alanyaspor în Turcia. Fiul lui Gică Hagi pare să își fi regăsit forma bună din trecut și este una dintre principalele arme ofensive ale naționalei noastre.



La fel consideră și turcii, care l-au tot lăudat în ultimul timp pentru evoluțiile excelente pe care le-a avut de când a făcut mutarea în campionatul lor.



„Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, care a fost legendă la Galatasaray, a impresionat prin performanța și consecvența sa pentru echipa națională.



Căpitan la echipa națională, Ianis a jucat în 51 de meciuri, marcând opt goluri și oferind opt pase decisive, și este un adevărat maestru pentru echipa sa”, a scris presa din Turcia.

