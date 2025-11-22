Campioana en-titre ocupă în prezent locul 9, cu 20 de puncte și un golaveraj de 24:23. “Lupii galbeni” sunt pe 14, cu 15 puncte în 16 etape.

Sub zodia egalului

Echipa antrenată de Eugen Neagoe are nu mai puțin 4 egaluri la rând în toate competițiile. În ultimele 5 partide directe dintre FCSB și Petrolul s-au înregistrat 3 remize.

Echipe probabile:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Fl. Tănase – Miculescu, Stoian, Cisotti

Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Fl. Tănase – Miculescu, Stoian, Cisotti Petrolul: Krell - Guilherme, Onguene, Roche - Veiga, Doukansy, Dongmo, Sălceanu - Jyry, Chică-Roșă, Grozav

FCSB nu se poate baza pe Bîrligea, suspendat.

Casele de pariuri o dau favorită pe FCSB, dar îi oferă o cotă care poate fi nesigură, 1.60. Petrolul are 6.90 la victorie, iar egalul este cotat cu 4.00. Pariul “pauză sau final X” are o cotă de 1.71.

Charalambous îl conduce cu 3-0 la meciuri directe pe Neagoe. În ultimele 10 partide directe, FCSB conduce cu 4-1.

Szabolcs Kovacs va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,20 cartonașe galbene și 0,14 roșii.

Sugestia Sport.ro: Sub 2,5 goluri

