Philip Otele a fost jucătorul lui CFR Cluj în perioada 2023 – 2024, asta după ce petrecuse șase luni la UTA Arad, clubul care l-a transferat de la Kauno Zalgiris.

Philip Otele, dorit insistent la Fulham

La CFR, Otele a fost adus sub comanda lui Andrea Mandorlini, iar, după înlăturarea italianului, a fost pregătit mai întâi de Adrian Mutu, iar mai apoi de Dan Petrescu. Fotbalistul nigerian a avut un randament bun la CFR Cluj și a marcat 18 goluri în 45 de meciuri devenind cel mai bun marcator din acel sezon, la egalitate cu Florinel Coman.

După ce s-a făcut remarcat la formația din Gruia, Otele a fost transferat de gruparea din Emiratele Arabe Unite, Al Wahda, pentru 3,5 milioane de euro. După doar câteva luni, la începutul anului, FC Basel l-a adus în campionatul Elveției sub formă de împrumut, iar în această vară l-a transferat definitiv pentru 3 milioane de euro.

Philip Otele ar putea ajunge curând în Premier League, campionatul transmis în exclusivitate pe VOYO. BBC scrie că Fulham vrea să facă o ofertă pentru fostul jucător de la UTA și CFR în ultimele zile din perioada de mecato.

”Fulham analizează posibilitatea unui transfer al extremei lui FC Basel, Philip Otele, înainte de închiderea perioadei de transferuri.

Cei de la Fulham au evaluat mai mulți jucători și, recent, au trimis scouteri, solicitând totodată informații privind condițiile necesare pentru a-l transfera pe jucătorul de 26 de ani de la clubul din prima ligă a Elveției.

Se consideră că Philip Otele este disponibil pentru o sumă de aproximativ 15 milioane de lire sterline, ceea ce îl face o opțiune mai ieftină în comparație cu alți jucători aflați pe radarul clubului, precum Reiss Nelson de la Arsenal și Kevin Kelsy de la Șahtior”, a scris BBC.