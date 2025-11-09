Alessandro Birindelli (50 de ani), fost antrenor secund la Dinamo în intervalul 18.04.2012 - 14.11.2012, a obținut o victorie importantă în calitate de tehnician principal.

Succes important pentru Alessandro Birindelli, fost secund la Dinamo, în Italia

Pianese, echipa lui Birindelli din Serie C, Grupa B, s-a impus pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața formației Rimini. Confruntarea a contat pentru etapa a 13-a din campionat.

La finalul succesului, Birindelli și-a lăudat elevii pentru felul în care s-au prezentat, însă le-a transmis și că trebuie să își îmbunătățească jocul în ultimii 20 de metri.

Birindelli: „Sunt mândru să fac parte din acest club”

„Știam că va fi un meci dificil, dar băieții au fost mereu la datorie. Ca antrenor, trebuie să fac o analiză amănunțită și, așa cum am spus, Rimini a fost o echipă de nesubestimat, deoarece a cauzat probleme multor adversari.

Încă trebuie să ne îmbunătățim în ultimii 20 de metri, iar faptul că avem jucători-cheie precum Sodero, Fabrizi și Peli ne ajută cu siguranță. Există riscul ca puțină frică să se strecoare la final, dar din fericire astăzi (n.r.- ieri) lucrurile au mers bine.

Echipa își face treaba. Scopul nostru este să ne îmbunătățim continuu. Caracterul nostru nu este pus la îndoială. Trebuie să facem un pas înainte, ca întotdeauna, pentru că fiecare echipă, odată ce a atins un obiectiv, trebuie să își stabilească un altul astfel încât atât individual, cât și echipa să se poată perfecționa.

Dacă există această voință, iar băieții au înțeles-o, putem obține multe victorii. Sunt mândru să-i reprezint, să fac parte din acest club și să fiu antrenorul acestui grup”, a declarat Alessandro Birindelli, citat de către tuttomercatoweb.com.

Luptă aprigă pentru Birindelli

Pianese ocupă locul 11 din 20 în Serie C cu 17 puncte. Poziția a 10-a, pe care se află Campobasso cu același punctaj, dar un golaveraj mai bun, este ultima care asigură prezența în play-off-ul de promovare.

Alessandro Birindelli a preluat conducerea tehnică a echipei din vară, înainte de startul sezonului. El se află la prima experiență de antrenor principal la o echipă de seniori. Palmaresul său de până acum la Pianese este reprezentat de 4 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri.

