Kosovarul a fost ultimul vârf al echipei din Grant care a alimentat-o cu goluri pe Rapid. Un singur an a stat însă Rrahmani în Giulești și a fost vândut la Sparta Praga pentru 5 milioane de euro.



Acum, Rapid are în lot mai mulți atacanți, dar niciunul letal în fața porții. Elvir Koljic are doar patru goluri în acest sezon, Drilon Hazrollaj e doar o fantomă cu cinci apariții, iar Antoine Baroan a fost exclus din lot de Costel Gâlcă.



Rapid vrea să dea lovitura în iarnă! 1,5 milioane de euro pentru atacantul care semnează gol după gol



Potrivit golazo, Rapid este interesată de serviciile lui Rogers Mato (22 de ani), care este legitimat la Vardar în primul eșalon al Macedoniei, unde semnează gol după gol.



Are 12 reușite în 13 apariții în campionat și trei goluri în patru meciuri în preliminariile UEFA Europa Conference League. Mato înscrie și la naționala Ugandei, cu care a participat la Cupa Africii pe Națiuni.



Sursa de mai sus a dictat faptul că macedonenii ar vrea 1,5 milioane de euro pentru Mato, dar și că Rapid l-ar putea achiziționa pe fotbalist și pentru o sumă mai mică, de un milion de euro, după negocieri.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Mato la Rapid, care poate evolua ca winger stânga, dreapta și ca atacant central. Cert e că Rapid are nevoie mai mult ca niciodată de un vârf care să nu fie sfios și să facă legea în careu.

