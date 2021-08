De ce n-a mai ajuns Messi la Paris! Ce scriu spaniolii + Când ar putea fi prezentat la noua echipă

Starul argentinian s-a despărțit de Barcelona după 21 de ani petrecuți pe Camp Nou, iar acum este așteptat cu etunziam la Paris, de fanii lui PSG.

L'Equipe specula ieri în jurul sosirii lui Messi la Paris în această dimineață, însă sunt șanse mici ca acesta să mai ajungă.

Spaniolii de la Mundo Deportivo scriu că Messi nu a mai ajuns în capitala Franței, deoarece mai sunt de pus la punct niște detalii contractuale.

„Odată încheiate acordurile noului său contract, argenitinianul va face vizita medicală, iar marți va fi prezentat cu mare fast în fața Turnului Eiffel, așa cum s-a întâmplat și cu Neymar în 2017”, scriu cei de la Mundo Deportivo.

Potrivit cunostului jurnalist Fabrizio Romano, fost jucător al Barcelonei urmează să primească astăzi contractul via email, iar după ce îl va analiza alături de avocații săi, dacă totul va fi în ordine, va pleca spre Paris pentru a face vizita medicală.

„Messi va merge la PSG, e confirmat. Jorge Messi a primit contractul oficial în această dimineață, după discuțiile începute joi. Messi a acceptat deja condițiile. El va semna cu PSG după ce vor fi puse la punct toate detaliile. Acum se pun la punct zborul, vizita medicală și prezentarea oficială”, a scris Romano pe Twitter.

Leo Messi is set to join Paris Saint-Germain, confirmed. Jorge Messi received official contract today morning, after talks since Thursday. ???????????? #Messi

Messi is ready to accept - he’ll sign with PSG once final details will be fixed. Now planning for travel, medical, unveiling. ???????? pic.twitter.com/b28XC5DBoR