Un ultim gest superb făcut de Messi înainte de a pleca spre Paris! Cum a fost surprins starul argentinian

Messi, nevoit să se despartă de Barcelona după 21 de ani petrecuți pe Camp Nou, după ce Laporta l-a informat că nu-i poate oferi un nou contract din cauza regulilor impuse de La Liga.

Starul argentinian a ținut o conferință de presă, pe Camp Nou, în care și-a luat la revedere de la suflarea catalană. Deși nu le-a fost permis accesul pe stadion din cauza pandemiei de coronavirus, fanii s-au strâns în fața arenei pentru a-i oferi un ultim omagiu lui Messi.

Sextuplu câştigător al Balonului de Aur nu a rămas indiferent la gestul suporterilor și la plecarea de la stadion s-a oprit și le-a oferit autografe acestora.

Messi took time to sign photos and shirts for fans after giving his emotional goodbye to Barcelona ???? @ESPNFC

(via @FCBW_A7) pic.twitter.com/loevLVkPRM