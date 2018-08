David Silva S-A RETRAS din nationala Spaniei! Explicatiile mijlocasului de 32 de ani

David Silva a explicat care sunt motivele plecarii sale.

David Silva s-a retras din nationala Spaniei. Plecarea mijlocasului lui Manchester City a fost anuntata printr-un comunicat si o imagine sugestiva in care selectionata iberica ii multumeste jucatorului.

David Silva a jucat 125 de meciuri si a marcat 35 de goluri, castigand o Cupa Mondiala si doua Campionate Europene in tricoul Spaniei.

Ajuns la 32 de nai, Silva a ales sa se concentreze pe evolutia de la echipa de club. El este al patrulea cel mai bun marcator al nationalei Spaniei.

"Sunt fericit pentru tot ceea ce am reusit, am trait si am visat alaturi de o echipa de care-mi voi aminti mereu si pun capat unei etape pline de emotii in toate momentele care-mi vin in minte, cum ar fi chipul lui Luis Aragones, un profesor pe care nu-l vom uitat niciodata...", a fost mesajul de adio al lui Silva.

Anuntul lui David Silva se alatura celui al lui Gerard Pique, care a renuntat si el la selectionata Spaniei.