BARCELONA - SEVILLA | Pique s-a RETRAS de la nationala la 31 de ani: "L-am anuntat deja pe Luis Enrique!" 

Gerard Pique a decis sa renunte la nationala dupa Cupa Mondiala din Rusia.

La 31 de ani, Pique a luat o decizie surprinzatoare. A decis sa se retraga de la nationala Spaniei si spune ca vrea sa se concentreze pe finalul de cariera de la Barcelona.



"Am vorbit cu Luis Enrique in urma cu ctaeva zile. M-a sunat si i-am zis ca decizia a fost luata cu ceva timp in urma. A fost o etapa frumoasa din viata mea, sunt foarte fericit pentru ea, insa acum vreau sa ma concentrez pe cariera de la Barcelona. Mai am cativa ani aici si vreau sa obtin maximul, vreau sa ma bucur de timpul petrecut pe teren", a spus Pique intr-o conferinta de presa inaintea Supercupei cu Sevilla.



Pique a facut parte din Generatia de Aur a Spaniei, campion mondial in 2010, castigator EURO 2012 si campion European U19.

Barcelona joaca duminica seara impotriva Sevillei in Supercupa Spaniei.