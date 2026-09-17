Evoluțiile excelente ale lui Dinamo din acest sezon le-au adus convocări la naționala României mai multor jucători din lotul lui Nuno Campos. Raul Opruț, Andrei Mărginean, Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi au prins lotul extins, însă ultimul s-a operat și va rata meciurile din Nations League.

Andrei Mărginean: "Visul îl am în cap, dar prefer să fie ținut pentru mine"

Marea surpriză a fost Andrei Mărginean (25 de ani), care ar putea apărea în premieră în lotul final al naționalei României. "Nu am știut să reacționez, m-au luat transpirațiile, tremuratul", a mărturisit mijlocașul, într-un interviu pentru PRO TV.

Pe lângă convocarea la echipa națională și un trofeu cu Dinamo, Mărginean spune că mai are un vis, însă preferă să nu îl dezvăluie pentru moment.

"Am auzit odată că e bine să nu-ți spui visul. Dacă ai un vis foarte mare, ți-ar fi și frică să-l spui cu voce tare. Visul nu mi l-am spus niciodată. Am aspirații mici pe care le pot spune, dar visul celălalt nu îl pot spune. Sunt puțin superstițios.

Visul îl am în cap, dar prefer să fie ținut pentru mine. Sunt conștient că la un moment dat voi avea curajul să îl spun cu voce tare", a mai spus Mărginean.

Mărginean, în ultimul an de contract cu Dinamo

Sosit la Dinamo în 2024, de la Sassuolo, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior transferat definitiv, Mărginean speră ca sezonul actual să îi aducă primul trofeu de la Dinamo.

"Mai am încă un an de contract. Trebuie să rezolv cât mai repede (n.r - câștigarea unui trofeu). Doamne ajută!", a mai spus Mărginean.