Serena Williams și-a dedicat viața sportului de la o vârstă fragedă. Și a continuat să joace până în 2022, pe când avea 41 de ani.

Cariera americancei, în tenis, a durat 27 de ani. Și, incredibil, dar adevărat, sora ei mai mare, Venus, continuă să fie activă în circuitul WTA, la 45 de ani! Așadar, provenind dintr-o familie în care tenisul a însemnat totul, Serena a avut o problemă reală, după retragere. Una de care se lovesc cei mai mulți atleți, după ce încheie socotelile cu sportul de performanță: depresia. Pentru că, din postura unor oameni care și-au trăit viața de zi cu zi cu un program strict, în jurul sportului, brusc, ei se trezesc că nu știu încotro trebuie să o apuce, după retragere.

În cazul Serenei, această problemă s-a manifestat treptat și a fost accentuată, în vara acestui an.

„Am avut o cădere, în luna august“

Pentru a atrage atenția asupra sănătății mintale, o problemă reală pentru milioane de oameni în jurul lumii, fosta ocupantă a locului 1 WTA a dat propriul exemplu, în acest an.

„Vara mea a început bine însă, în luna august, am avut o cădere. Am intrat într-o perioadă dificilă. La fel ca mulți dintre voi, și eu m-am confruntat cu o serie de provocări și probleme care m-au pus la încercare. Viața poate deveni, uneori, copleșitoare și e foarte ușor să pierzi din vedere ceea ce contează cu adevărat: sănătatea ta mintală și liniștea interioară. Asta am pierdut și eu“, a notat Williams într-o postare pe rețelele de socializare.

În continuarea dezvăluirilor sale despre criza pe care avut-o, în acest an, Serena a și prezentat soluția care a însemnat ieșirea dintr-o perioadă dificilă.

„Am pus totul pe hold. Mi-am acordat o perioadă de respiro. Pentru a mă reconecta cu mine însămi. Și pentru a-mi reaminti că e perfect justificat să iei o pauză de reconectare. Chiar dacă asta înseamnă o seară liniștită doar pentru tine. Orice care poate ajuta“, a scris Serena.

