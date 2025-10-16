FIG și CAS au refuzat mutarea sau anularea competiției

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică (World Artistic Gymnastics Championships) se desfășoară la Jakarta (Indonezia), în perioada 19-25 octombrie 2025. Deși trebuia să fie un eveniment major, pentru că e prima dată când competiția este găzduită de Indonezia și de o țară din Asia de Sud-Est, a apărut deja prima controversă.

Federația de Gimnastică din Israel (IGF) a anunțat că sportivii săi nu au primit vize de intrare în țară, organizatorii motivând ofensiva militară din Gaza. Federația de la Tel Aviv a depus cereri către Federația Internațională de Gimnastică (FIG) și Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS), pentru forțarea participării sportivilor israelieni sau anularea competiției, dar ambele instituții au motivat că decizia de a acorda vizele sunt în afara ariei lor de competență.



"Acest precedent este foarte periculos"

Indonezia, cea mai populată națiune musulmană din lume (284.5 milioane de locuitori, 87.1% sunt musulmani), nu are legături diplomatice oficiale cu Israelul, dar IGF spune că primise asigurări că delegația sa va fi binevenită. Nu este prima dată când Indonezia interzice prezența unei delegații israeliene pentru o competiție internațională, după Asian Games (1962) și Cupa Mondială U20 (2024), țara asiatică fiind exclusă de la JO 1964 și fiindu-i luată organizarea competiției fotbalistice din acest an.



"Cea mai mare teamă a noastră este că acest tip de eveniment poate continua și poate fi doar un exemplu negativ. Dacă s-a întâmplat la Campionatele Mondiale și la gimnastică, ce urmează? Poate fi în orice disciplină, în orice sport, în orice competiție. Acest precedent este foarte periculos. Oricine poate interzice prezența oricărei țări, dacă nu se iau măsuri. Se cere ca politica să fie ținută departe de sport, dar vedem că acest lucru nu mai este valabil", a declarat Sarit Shenar, secretarul general al IGF.



Printre sportivii care nu vor concura în Indonezia se află și Artem Dolgopyat (28 de ani), unul dintre cei mai buni sportivi la sol la nivel mondial, campion olimpic (2020), mondial (2023) și european (2020, 2022).

